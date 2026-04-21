“Hay que seguir por este camino”, destacó Tomás Attis

El delantero de Patronato Tomás Attis, se refirió al andar de Patronato en la Primera Nacional. En un primer momento de la charla se refirió al último empate ante Deportivo Maipú de Mendoza: “Lo importante es que se sacó un punto, creo que es importante. Es importante sumar”.

Y agregó: “Obviamente que de local es favorable ganar, por eso nos tenemos que hacer fuertes acá (por el Estadio Grella) y creo que los tres puntos tienen que quedar en nuestra cancha. Muchas veces, ganando de visitante y no perdiendo de local, suma”.

Más adelante resaltó una característica del equipo: “Creo que el presionar alto es una virtud que tenemos y hay mucha gente joven y con ganas. Franco (Soldano) es una locura lo que corre y viéndolo correr de esa forma, tenemos que ir detrás de él”.

El empate 0 a 0 no fue el resultado deseado. Otro partido de local que Patronato no gana. “Hay que estar fino para terminar las jugadas. Nos sacan una pelota en la línea, pero hay que seguir por este camino”.