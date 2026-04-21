ATE propone impuestos a los ricos: "El 70% del déficit de la caja no está producido por el propio sistema”

El secretario de Organización de ATE Entre Ríos, Víctor Sartori, planteó una alternativa al debate sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones y cuestionó el enfoque del gobierno provincial, al sostener que “hay que ver quién pone la plata de todo esto”. En ese sentido, remarcó que el rojo del sistema “debe ser cubierto por los sectores que tienen mayor poder contributivo dentro de la sociedad entrerriana”.

Según explicó, la propuesta del sindicato no se limita a rechazar una eventual reforma previsional, sino que busca instalar otro eje de discusión: “Nosotros creemos que hay que resolver el quebranto, sí, pero de otra manera, no achicando la magra jubilación que ya tienen los trabajadores”. Y advirtió que el planteo oficial —aún sin un proyecto formal detallado— apunta a modificar la forma de cálculo de los haberes: “Eso hace, según nuestros cálculos, que caiga del 82% que es hoy a un 60 y pico por ciento”.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma (Radio Plaza), Sartori precisó que la iniciativa de ATE consiste en la creación de un fondo específico: “Preparamos un proyecto que es un fondo que le llamamos fondo de sustentabilidad previsional”. Este instrumento estaría financiado mediante nuevas cargas tributarias dirigidas a sectores de mayor capacidad económica: “Habría nuevas tributaciones o tributaciones suplementarias… sobre sectores de alto poder contributivo”.

El dirigente detalló que el esquema contempla gravar a distintos sectores: “Grandes poseedores de tierra a partir de mil hectáreas con un esquema progresivo”, “una tasa especial al juego online”, “viviendas suntuarias” y “autos de alta gama”. También mencionó una “tasa de sustentabilidad ambiental” orientada a actividades extractivas, como las empresas que “llevan millones de toneladas de arena a Vaca Muerta”. El objetivo, insistió, es que el financiamiento no recaiga “ni en el ciudadano común ni en la unidad productiva”.

En ese marco, subrayó que el diagnóstico oficial sobre el déficit es parcial: “El 70% del déficit de la caja no está producido por el propio sistema”, sino por decisiones acumuladas como “traspasos sin fondos, jubilaciones anticipadas sin aportes suficientes” y prácticas irregulares en aportes. Por eso, cuestionó que la solución propuesta sea “hacer pagar a aquellos que no tienen nada que ver con esto”.

El debate, así, se estructura en dos modelos contrapuestos. Por un lado, el gobierno plantea —según describió Sartori— una reforma que incluye cambios en la movilidad y el cálculo inicial, con “un desenganche entre el haber en actividad y el haber jubilatorio” y la aplicación de índices similares a los de la normativa nacional. Por otro lado, ATE propone sostener el esquema vigente: “No tocar la ley, dejarla como está hoy, el 82% directo sobre el haber bruto del trabajador en actividad”, y complementar el financiamiento con un fondo específico.

Sartori fue enfático en rechazar una discusión “intrasistema”: “La solución no la podemos dar intrasistema, porque es como el perro que se come la cola”. Y agregó que ese enfoque sólo conduce a “achicar jubilaciones o aumentar aportes” de los propios trabajadores. “Nosotros no vamos a discutir en esos términos”, afirmó.

Además, alertó sobre posibles efectos colaterales de una reforma en esa línea: “Si se baja la jubilación también bajan los aportes a la obra social”, lo que agravaría el funcionamiento del sistema sanitario. En esa lógica, insistió en la necesidad de una salida redistributiva: “acá tienen que poner plata los que más tienen, es así de simple”.

Finalmente, el dirigente remarcó que la propuesta ya fue planteada al Ejecutivo, aunque sin recepción favorable inicial: “el gobernador nos dijo que no en ese momento”. Sin embargo, ATE busca que la iniciativa avance en el ámbito legislativo: “es la alternativa que proponemos, que la tomen las cámaras y la estudien”. Y concluyó que se trata de una respuesta “más viable” frente a lo que consideran un proyecto oficial “de ajuste sobre jubilaciones y pensiones”.