Experiencia Queen trae sus mayores hits a la capital entrerriana

La propuesta Experiencia Queen se presentará nuevamente en la ciudad de Paraná este sábado 25 de abril a las 21, en el marco de su gira nacional e internacional denominada "Greatest Hits Tour 2026". El concierto tendrá lugar en el Centro Provincial de Convenciones, donde se desplegará una puesta en escena que busca recrear con fidelidad estética y sonora los recitales de la mítica banda británica liderada por Freddie Mercury.

El objetivo de este regreso es ofrecer al público local un recorrido cronológico por los grandes éxitos de Queen, utilizando vestuarios e instrumentos similares a los originales para lograr una ambientación que traslade al público a los momentos más icónicos de la historia del rock.

La propuesta de este show se basa en que cada músico interpreta el rol de los integrantes originales de la banda inglesa. El repertorio para esta oportunidad abarca himnos que marcaron a distintas generaciones, tales como Bohemian Rhapsody, Love of My Life, Somebody to Love, Radio Ga Ga, I Want to Break Free y We Are the Champions.

Experiencia Queen cuenta con una trayectoria que los llevó a ocupar algunos de los escenarios más relevantes de la escena musical nacional, habiendo agotado localidades en espacios de la ciudad de Buenos Aires como el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex. También, el espectáculo cruzó las fronteras argentinas para presentarse en países vecinos como Uruguay, Paraguay y Chile. En su recorrido reciente, se destacó su participación en el festival Remind-GNP de Guadalajara, en México, donde el grupo actuó frente a una audiencia de más de 12000 espectadores. Por tales logros, hoy la propuesta se posiciona como una de las más fidedignas en cuanto a tributos se refiere.

Las entradas se encuentran disponibles para su compra a través de la plataforma gradatickets.com y de forma presencial en el local Flamingo.