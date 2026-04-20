El concierto se realizará este sábado 25 de abril a las 20, en el centro cultural Juan L. Ortiz, ubicado en calle Racedo 250 de la capital entrerriana. La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná; la entrada es libre, con acceso por orden de llegada.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la velada contará con la participación de Alex Amsel como director invitado. El programa incluirá la Obertura La Gran Pascua Rusa, de N. Rimsky Korsakof, y la Sinfonía No. 6 "Pastoral", de Ludwig van Beethoven.

Sobre la Sinfonía Pastoral

Beethoven realizó la mayor parte del trabajo en su Sinfonía No. 6 mientras completaba la Quinta Sinfonía; en muchos sentidos, esta obra es un paseo por el lado soleado de la misma calle. Brillante y relajada donde la Quinta es oscura y animada, la Sexta es, sin embargo, tan milagrosamente expresada y casi tan bien construida. Existían precedentes de una "Pastoral" programática como ésta, particularmente Le Portrait musical de la nature, una sinfonía de cinco movimientos de título similar compuesta en 1784 por Justin Heinrich Knecht, director musical de la corte de Stuttgart. Beethoven, sin embargo, indicó que sus intenciones eran más "una expresión de sentimiento que de descripción".

Notar un detalle programático en este país sónico es también observar un giro en la lógica estructural. Los cantos de los pájaros no son solo detalles ilustrativos, sino que también son musicalmente pertinentes; por ejemplo, el suave resplandor del final encubre la estructura de una forma de sonata convincente. En la Sinfonía Pastoral de Beethoven, la apreciación de los detalles de los paisajes y los sentimientos expresados con amor, así como sus fundamentos abstractos, son uno y lo mismo, ya que el autor los hizo completamente interactivos.

En La Vieja Usina

El sábado, en la Vieja Usina, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos asumió un desafío mayor con el estreno en la provincia de Petrushka, de Igor Stravinsky. No es una obra sencilla: intensa, fragmentada y técnicamente exigente, y justamente ahí radica su valor. Que una pieza de estas características suene en una sala local, con entrada libre, revela una decisión clara: acercar al público una música que no es fácil, pero sí necesaria. En tiempos dominados por el consumo rápido, apostar por este repertorio implica ampliar la escucha y proponer otra relación con lo artístico.