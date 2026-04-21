Se levantó el paro de UTA en la Terminal de Paraná

Se levantó el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la Terminal de Ómnibus de Paraná. Así lo informó el secretario Gremial, Gustavo Rupp, quien sostuvo que la decisión se tomó tras una comunicación con las autoridades nacionales del sindicato.

La medida de fuerza impidió el servicio de colectivos de media y larga distancia desde las 7 de este martes, incluido las unidades de Fluviales y Etacer que unen Paraná con Santa Fe.

“Pedimos disculpas a los usuarios”, indicó el dirigente en diálogo con Canal 9 Litoral. Este martes a las 13, habrá una audiencia por la situación de los choferes que no fueron incoporados en el sistema de transporte urbano de la capital entrerriana.

El motivo del paro de colectivos de media y larga distancia: la situación de choferes en Paraná

“Es en apoyo a los 237 trabajadores y familias que estamos esperando para ser reincorporados a la nueva empresa San José“, sintetizó Rupp. Aseguró, además, que “han salido cuatro fallos a los trabajadores y hay una cautelar que está vigente. Más allá de esto, hay 237 familias que la están pasando muy mal”.

Respecto de los motivos de la medida de fuerza, insistió: “Hay compañeros que en algunos casos están siendo desalojados por no poder pagar el alquiler. Cuando falta el plato y al vaso de leche para sus hijos, es muy complicado”.