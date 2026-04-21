"Las estrellas de Emilia y Matilde": una invitación a pensar lo femenino desde la ficción

La escritora y profesora de filosofía Valeria Canoni realizará la presentación de su libro titulado Las estrellas de Emilia y Matilde este miércoles 22 de abril a las 19:30. El encuentro tendrá lugar en Russell, el espacio ubicado en la intersección de las calles Colón y Salta de la capital entrerriana. Durante la jornada, se compartirán los fundamentos de esta novela, que busca interrogar la identidad y el lugar de la mujer en el mundo contemporáneo.

El libro, editado bajo el sello de Ana Editorial, cuenta con un prólogo escrito por Angelina Uzin Olleros, quien propone una lectura vinculada a los planteamientos de pensadoras fundamentales como Simone de Beauvoir y Hannah Arendt. En su texto de contratapa, Uzin Olleros invita a reflexionar sobre si se nace mujer o si se trata de una autoconciencia que se construye y se decide a través de un segundo nacimiento ético y político.

A través de los senderos que proponen las historias de Emilia y Matilde, la obra busca que el lector perciba las diferentes maneras de aparecer y trascender en el universo de las mujeres, eligiendo la rebeldía de sostener esa identidad en contextos tradicionalmente masculinos.

Valeria Paola Canoni, nacida en 1978 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, reside desde el año 2012 en Colonia Avellaneda, provincia de Entre Ríos. Es egresada de la Universidad Autónoma de Entre Ríos con el título de Profesora en Filosofía y cuenta con una trayectoria previa en la redacción de notas de opinión para diversos medios periodísticos y culturales a nivel regional. En el año 2022, participó en la antología La Creciente y otros cuentos entrerrianos, también editada por Ana Editorial, y en 2023 fue una de las autoras convocadas para integrar el libro Consideraciones y Contornos. Variaciones en torno a la filosofía actual, publicado por Laborde Editorial.

Durante la jornada de presentación, se podrá acceder a la compra de ejemplares.

La entrada será libre y gratuita.