La Biblioteca Popular Caminantes convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria

La Comisión Directiva de la Biblioteca ubicada en la zona este de la ciudad de Paraná, formalizó el llamado a sus asociados para participar de la Asamblea Anual Ordinaria. El encuentro institucional tendrá lugar este sábado 25 de abril a las 18 en las instalaciones de la entidad, situadas en calle Gobernador Antelo 1345. Esta convocatoria se realiza con el propósito de cumplir con los lineamientos estatutarios que rigen a las bibliotecas populares, con el fin de someter a evaluación de la masa societaria la gestión administrativa y cultural desarrollada durante el último periodo.

Durante la jornada, se brindará un espacio formal para que los miembros de la comunidad que sostienen el espacio puedan interiorizarse sobre el estado actual de la organización y participar activamente en la toma de decisiones institucionales.

El orden del día previsto para esta asamblea incluye, como puntos fundamentales, la lectura y la posterior consideración de la Memoria y el Balance correspondiente al ejercicio del año 2025. Estos documentos detallan de manera pormenorizada las actividades realizadas, el crecimiento del patrimonio bibliográfico, los talleres dictados y la situación financiera de la biblioteca. La revisión de estos informes permitirá a los socios conocer en profundidad cómo se administraron los recursos y cuáles fueron los logros y desafíos del equipo de trabajo en los meses previos.

Se solicita a los interesados concurrir con puntualidad para dar inicio a la sesión en el horario establecido.