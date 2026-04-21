El Espacio Cultural Jai convoca a audiciones para bailarines mayores de edad

El director artístico Favio Vides llevará adelante una jornada de audiciones destinada a seleccionar bailarines y bailarinas que deseen integrarse al cuerpo de baile de su próxima producción escénica. El encuentro se desarrollará el próximo martes 5 de mayo a partir de las 19 en las instalaciones del Espacio Cultural Jai, ubicado en calle Gualeguaychú 18 de la capital entrerriana.

Esta convocatoria surge con el objetivo de conformar un equipo profesional de danza que cuente con los conocimientos técnicos y la disciplina necesaria para abordar los desafíos artísticos del nuevo espectáculo que se encuentra en etapa de preparación. Se busca, de esta manera, potenciar el talento local y ofrecer una oportunidad de inserción en proyectos de teatro musical y presentaciones en vivo dentro de la región.

Los interesados en participar de la selección deben cumplir con el requisito excluyente de ser mayores de 18 años y contar con experiencia previa en el ámbito de la danza. Según las directivas impartidas por la organización, los postulantes deben asistir puntualmente y concurrir con ropa de entrenamiento adecuada que permita la libertad de movimiento para realizar las secuencias coreográficas que se propongan durante la jornada. En el caso de las mujeres, se solicitó específicamente que lleven calzado de taco para evaluar su desempeño y manejo técnico.

Los coordinadores evaluarán la capacidad interpretativa, la técnica individual y, fundamentalmente, en la disponibilidad horaria y el compromiso para afrontar los ensayos y funciones venideras.

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