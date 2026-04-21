Consultoras prevén que la inflación romperá la tendencia al alza en abril y pronostican menos del 3%

La inflación de marzo superó el umbral clave del 3% promedio por primera vez en un año, traccionada fuertemente por los aumentos en servicios, combustibles y educación. Sin embargo, las primeras mediciones de cara al mes de abril muestran signos de moderación y el índice de precios al consumidor (IPC) podría volver a perforar ese nivel, ante una menor presión de alimentos y cierta estabilidad cambiaria, que generarían un punto de inflexión después de diez meses consecutivos de aceleración.

El relevamiento semanal de la consultora LCG mostró una inflación de alimentos más moderada: arrancó abril con una variación alcista de 1,5%, en la segunda semana los precios cayeron 0,4% y en la tercera avanzaron 0,5%. En el promedio de las últimas cuatro semanas, el último registro mostró una desaceleración, desde el 1,6% al 1,2%.

"Estimamos una inflación mensual del 2,7%, con una núcleo en torno al 2,6%, ya sin ajustes relevantes en el precio de la carne. Aun así, el arrastre estadístico de los aumentos de los combustibles en marzo y alzas de otros regulados (transporte público) le ponen un piso de 0,8 puntos al mes", destacaron desde Fundación Capital, publicó Ámbito.