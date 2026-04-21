Colón se prepara para vivir una edición histórica de la 5° Feria Binacional de la Industria y la Producción

La Municipalidad de Colón ultima detalles para la realización de la 5° Feria Binacional de la Industria y la Producción 2026, una propuesta que vuelve a posicionar a la ciudad como un punto de encuentro estratégico para la innovación, la producción, la inversión y la articulación público-privada.

La feria, que este año tendrá como eje “Industrias con IA: el futuro es ahora”, se desarrollará el jueves 23 y viernes 24 de abril, de 9 a 19, en el Centro para el Desarrollo de Colón, y reunirá empresas, instituciones, universidades, estudiantes, emprendedores y referentes del sector productivo de Argentina, con la participación de industrias de Brasil por primera vez.

La propuesta fue consolidándose a lo largo de distintos encuentros organizativos con empresarias y empresarios del Departamento, en una construcción conjunta entre el sector público y el sector privado. En ese recorrido, la gestión municipal reafirmó su decisión de sostener políticas a largo plazo para transformar el perfil productivo de la ciudad, promoviendo infraestructura, formación, innovación tecnológica y nuevas oportunidades para el crecimiento económico regional.

En ese marco, el intendente José Luis Walser viene impulsando una visión de desarrollo que busca proyectar a Colón como una ciudad capaz de producir futuro, mientras que la Dirección de Industria, Producción y Empleo, a cargo de Carolina Bombig, continúa acompañando con líneas de acción concretas el fortalecimiento del entramado productivo local y regional.

La feria abrirá sus puertas el jueves 23 de abril a las 9 con el acto inaugural y la presentación de autoridades municipales y provinciales. Luego, a las 9:45, se realizará uno de los momentos institucionales más importantes de esta edición: la presentación del Parque Industrial Mixto de Colón, una nueva oportunidad para invertir, producir y crecer en la región, en línea con la estrategia de largo plazo que la Municipalidad viene llevando adelante para consolidar infraestructura productiva y generar condiciones para nuevas radicaciones y empleo.

Dos jornadas con una agenda pensada para producir futuro

La 5° edición tendrá como consigna “Industrias con IA: el futuro es ahora”, un eje que atravesará buena parte de la programación y que buscará acercar herramientas de inteligencia artificial, innovación aplicada, transformación digital y nuevas formas de producción al entramado industrial y empresarial.

Desde la organización se plantea a la feria como una plataforma de negocios, inversiones, innovación, tecnología, capacitación, vinculación universidad-empresa y oportunidades de empleo, reafirmando el liderazgo regional de Colón en materia de desarrollo productivo.

En este sentido, la agenda de conferencias reunirá a figuras destacadas del ámbito económico, industrial, tecnológico y empresarial. El jueves 23, a las 11:30, se presentará Hernán Lacunza con la conferencia “Argentina 2026/27”. Ese mismo día, a las 14, Emiliano Grasso brindará una charla sobre autonomía, productos digitales e inteligencia artificial, y a las 15:30 habrá un espacio dedicado a IA aplicada, enfocado en cómo las empresas ya están incorporando estas herramientas en sus estructuras productivas.

El viernes 24, la agenda continuará con exposiciones sobre comunicación internacional en la era IA, liderazgo, estrategia, productividad, inteligencia aumentada y desarrollo empresarial. Entre los referentes ya confirmados se encuentran Mirco Bombieri, Héctor Laca y Jonatan Loidi.

Jueves 23: apertura, parque industrial, conferencias y negocios

La jornada del jueves comenzará con la inauguración oficial y seguirá con la presentación del Parque Industrial Mixto de Colón, una de las acciones estructurales más importantes dentro de la política productiva municipal. Más tarde, la programación incluirá conferencias de alto nivel y una intensa agenda de vinculación entre empresas, instituciones y actores del desarrollo.

Durante ese día también se llevarán adelante las rondas de negocios, previstas de 17 a 19, un espacio estratégico pensado para generar oportunidades comerciales reales entre empresas, emprendimientos e instituciones. La propuesta contempla reuniones breves y programadas de 10 minutos, y apunta a fortalecer vínculos comerciales concretos entre actores de Argentina y Brasil.

Además, el jueves la feria contará con una propuesta innovadora en tribunas, especialmente destinada a estudiantes secundarios: mini charlas simultáneas de 15 minutos con referentes de empresas e instituciones, donde cada participante podrá elegir qué exposición escuchar a través de auriculares. Este formato permitirá seguir dos charlas en simultáneo, identificadas por colores en los micrófonos y en los receptores, generando una experiencia dinámica, tecnológica y participativa para los jóvenes.

Viernes 24: estrategia, liderazgo, desarrollo y futuro

El viernes 24 la programación continuará desde la mañana con conferencias vinculadas a comunicación, formación, estrategia, innovación, liderazgo y transformación empresarial. A las 11:30 se desarrollará la Mesa Estratégica “Agencia para el Desarrollo”, en formato exclusivo para empresarios, sumando un espacio de reflexión y articulación orientado a pensar herramientas concretas para el crecimiento productivo.

Ese mismo día, a las 14, Héctor Laca brindará la charla “Pensar en grande”, enfocada en productividad y liderazgo en las empresas. Luego, a las 15:30, Jonatan Loidi aportará una mirada sobre inteligencia aumentada y capacidades humanas en la era de la IA. La jornada cerrará nuevamente con las rondas de negocios entre las 17 y las 19, completando dos días de intensa actividad para la generación de vínculos, oportunidades y proyección regional.

Un espacio para estudiantes, empresas, universidades y nuevas generaciones

Uno de los rasgos más distintivos de esta edición será su fuerte orientación hacia los jóvenes y hacia la vinculación entre formación y mundo del trabajo. Las charlas simultáneas en tribunas fueron diseñadas especialmente para estudiantes de nivel secundario y estarán a cargo de referentes de empresas, instituciones educativas y espacios de innovación, con exposiciones breves, motivacionales y orientadas a despertar vocaciones y ampliar horizontes.

A esto se sumará la presencia de universidades, propuestas académicas, instituciones técnicas y experiencias empresariales que permitirán acercar a los estudiantes al universo de la producción, la tecnología, la industria y la innovación. La feria busca así convertirse no solo en un evento para el presente productivo, sino también en una plataforma para inspirar a quienes serán protagonistas del desarrollo futuro.

Robótica, tecnología interactiva y nuevas experiencias

La edición 2026 también incorporará una muestra de robótica y alta tecnología, con propuestas de robótica educativa, programación y experiencias interactivas pensadas para acercar el futuro a las nuevas generaciones. La participación de empresas vinculadas a tecnología educativa, como las orientadas a robótica y dispositivos interactivos, ampliará el perfil innovador de la feria y reforzará su impronta de modernización y aprendizaje aplicado.

De esta manera, la feria no se limitará a las conferencias tradicionales, sino que ofrecerá experiencias inmersivas y demostraciones que conectan a estudiantes, familias, empresas y público general con herramientas tecnológicas concretas, en una propuesta que combina producción, educación e innovación.

Una feria binacional que crece y consolida a Colón

La 5° Feria Binacional de la Industria y la Producción se proyecta como una edición histórica por su escala, su diversidad de contenidos y la amplitud de actores convocados. La presencia de industrias de Brasil, la presentación del Parque Industrial Mixto, las rondas de negocios, las conferencias de referentes nacionales y la agenda pensada para estudiantes muestran un evento que trasciende la exhibición para convertirse en una herramienta de política pública orientada al desarrollo.

En este proceso, la gestión de José Luis Walser reafirma una mirada estratégica para el crecimiento de Colón, vinculando producción, empleo, innovación e infraestructura con una perspectiva de largo plazo. A su vez, el trabajo encabezado por Carolina Bombig desde la Dirección de Industria, Producción y Empleo viene permitiendo sostener el acompañamiento al sector, ordenar la agenda de fortalecimiento y articular una feria que expresa con claridad el rumbo que la ciudad decidió tomar.

La Municipalidad de Colón invita a toda la comunidad, al sector empresarial, a instituciones educativas, emprendedores, estudiantes y público general a ser parte de estas dos jornadas. La feria no se presenta solo como una exposición, sino como una señal concreta de hacia dónde quiere crecer la ciudad: con más producción, más innovación, más articulación y más oportunidades para el futuro.