Rugby: con entrerrianos en cancha, Capibaras XV dio el golpe en Montevideo

Capibaras venció a Peñarol, en Montevideo, y consiguió una victoria clave en el Súper Rugby Américas.

Capibaras XV venció por 38-32 a Peñarol en el Estadio Charrúa de Montevideo por la octava fecha del Súper Rugby Américas 2026. En un partido cambiante, la visita fue más efectiva y contó con una actuación estelar del paranaense Franco Rossetto para quedarse con un resultado clave en la lucha por las semifinales. Además, en cancha, hubo más presencia entrerriana.

El partido en ROU

El encuentro arrancó parejo, pero el equipo argentino pegó primero con un try de Rossetto, que sería la gran figura de la noche. El local respondió con puntos de Santiago Marolda, incluso con un try del propio fullback, pero la visita empezó a marcar diferencias con contundencia.

Manuel Bernstein apoyó una conquista y, antes del cierre del primer tiempo, apareció nuevamente Rossetto con dos tries más para estirar la ventaja. Con la puntería de Juan Bautista Baronio, los de Nicolás Galatro se fueron al descanso 26-8 arriba.

En el complemento, Peñarol reaccionó de inmediato con un try de Ethan Fryer y volvió a meterse en partido. Sin embargo, cada vez que el local descontó, Capibaras respondió. Bautista Estellés apoyó un try clave en el arranque y luego Bruno Heit volvió a golpear para sostener la diferencia.

El equipo uruguayo no se rindió y siguió empujando. Con tries de Alfonso Perillo, Noah Flesch y Manuel Diana, logró achicar la brecha y rescatar un doble bonus (ofensivo y defensivo). Pero Capibaras supo jugar con la ventaja a su favor, manejó mejor los tiempos en los minutos decisivos y resistió los embates locales.

La gran figura fue Rossetto, determinante con tres tries en el primer tiempo y siempre peligroso en ataque, marcando la diferencia en un duelo de alto vuelo.

Este triunfo cobra aún más valor tras la victoria de Selknam sobre Tarucas, que apretó la tabla. Con estos puntos, Capibaras XV se mete de lleno en zona de pelea, queda tercero y supera justamente a los del NOA, alimentando su ilusión de meterse en las semifinales.