Grave accidente en Diamante: chocaron un auto y una moto y una niña fue trasladada a Paraná

Una mujer y su hija menor de edad resultaron lesionadas este martes por la mañana en Diamante luego de un choque entre un automóvil y una motocicleta en la esquina de Ramírez y San Lorenzo. Ambas fueron trasladadas para recibir atención médica y la niña debió ser derivada al Hospital San Roque de Paraná.

El hecho involucró a un auto Peugeot 208, conducido por una mujer de 25 años, y una moto Yamaha de 110 cilindradas, en la que se trasladaban una mujer de 24 años junto a su hija.

Como consecuencia del impacto, las ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones y fueron asistidas en el hospital local. Posteriormente, la niña fue derivada al Hospital San Roque de Paraná para una atención de mayor complejidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la intervención de personal de Policía Científica, que realizó pericias para determinar cómo se produjo el accidente.