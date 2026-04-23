“Si lo sabe, cante”: un tributo a Roberto Galán que invita al público a ser protagonista

Paraná se prepara para una noche distinta, donde el espectáculo no estará solo sobre el escenario, sino también entre las mesas. El sábado 25 de abril a las 21, en Ferrero Cantina, se realizará “Si lo sabe, cante”, un tributo a Roberto Galán que recupera el espíritu participativo de su recordado formato televisivo y lo traslada al universo del tango.

La propuesta combina música en vivo y participación activa del público en una velada pensada para celebrar la tradición de la canción ciudadana. Sobre el escenario se presentarán Tangos Entrerrianos y Las Arrabaleras, dos formaciones que aportarán su impronta para recrear clásicos del repertorio tanguero con sensibilidad y oficio.

Uno de los ejes centrales de la noche será una carta de 30 tangos disponible para los asistentes, quienes podrán elegir su tema y animarse a interpretarlo acompañados por músicos conocedores del género. La dinámica propone romper la barrera entre artista y espectador, convirtiendo al público en parte esencial del espectáculo.

Lejos de un concierto convencional, la experiencia apunta a recuperar el carácter social del tango: ese espacio donde la música circula, se comparte y se vuelve encuentro. “Si lo sabe, cante” no solo homenajea una figura popular de la televisión argentina, sino que también reivindica una forma colectiva de vivir el arte.

Las reservas pueden realizarse al 343 5069799.