Di Meglio: “A Werner le sirve nuestra opinión y a nosotros la suya”

Luego del sobresaliente fin de semana de TC Pick Up, donde Mariano Werner fue el gran ganador de la Final con la Foton, y donde el Zorro contó con el asesoramiento de Rodolfo Di Meglio, se deslizó la posibilidad de que ambos protagonistas entablen una alianza en el Turismo Carretera.

El histórico chasista habló con SoloTC de esta posibilidad, comentó cómo se originó su vínculo con el entrerriano y no descartó la posibilidad de trabajar en conjunto, ya que ambos cuentan con Ford Mustang y el intercambio podría ser valioso para sendas partes.

Históricamente, el tricampeón del TC se manejó con asesoramientos externos. Hasta 2025 trabajó con Alejandro Saparrat en el área aerodinámica y con Marcos Laborda de forma remota. Sin embargo, para esta temporada 2026, Saparrat desembarcó de lleno en el TC con el Ambrogio Racing (encargado técnico de BMW), mientras que Laborda asumió la dirección técnica del RV Racing.

Aunque a principio de año el piloto de Paraná afirmó seguir ligado a ambos, las nuevas responsabilidades de sus ingenieros cambiaron la dinámica, dejando un lugar vacante que podría ocupar el experimentado preparador.

El Ford Mustang como nexo en el TC

Más allá del éxito rotundo en las camionetas, el foco de atención está puesto en lo que pueda pasar en el TC. El titular del Di Meglio Motorsport atiende el Mustang de Gastón Ferrante, además de brindar asesoramiento al LRD Performance y al Galarza Racing. Esta coincidencia de marcas generó un intercambio valioso de información entre ambos protagonistas.

“Estamos hablando de la marca. Le pregunto qué le falta para estar más adelante, porque nosotros también tenemos el Mustang de Ferrante”, detalló Di Meglio sobre la sinergia con el tricampeón. “A mí me sirve la opinión de él, y a él le sirve lo que desarrollamos en nuestro taller, como lo hicimos con el Dodge Challenger. Siempre la charla con un referente aporta datos”.

Y aclaró: “Eso no avala que hoy estemos trabajando juntos ni que lo vayamos a hacer. Hasta ahora son solo charlas, yo me ofrecí gentilmente a dar una mano; pero no quita que, Dios mediante, podamos hacer algo juntos”.

El origen del vínculo

Muchos se sorprendieron al verlos trabajar a la par en La Plata, pero la relación de confianza mutua viene de larga data. “Nunca trabajamos juntos, solamente me ha probado autos. En su momento me probó la RAM de Javier Jack. Cuando tengo para probar algún auto lo llamo porque sé de su calidad de piloto y su capacidad para encontrar pequeños detalles para avanzar”, relató.

El reencuentro en la pista se dio por una necesidad puntual antes de la carrera de las camionetas, que derivó en un gran resultado para la marca china en TCPU. “Surge a partir de una charla que tuve con él en función del Ford Mustang”, explicó el chasista.

“El jueves previo a la carrera, él iba a probar la Foton y me pidió que le diera una mano. Fui con gusto e hicimos mediciones aerodinámicas todo el día. Encontré unas falencias y empezamos a tratar de equilibrarla. Terminamos muy de noche, la pudimos girar y me pidió que no lo dejara a pie el sábado”, concluyó el histórico chasista.