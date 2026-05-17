Periodismo y democracia bajo la lógica de las redes digitales

El medio ambiental ERA Verde denunció haber sido víctima de hostigamientos y ataques contra sus plataformas digitales, situación que derivó en la pérdida de su cuenta original en la red social Instagram. Según explicó su editor responsable, Silvio Méndez, la empresa Meta rechazó la apelación presentada y no brindó precisiones sobre los motivos de la medida.

“Distintos informáticos a los que consultamos acuerdan que no hemos infringido ninguna norma, pero, en definitiva, se nos han sacado de línea porque hemos tocado algún interés espurio, lo cual es un indicador de que estamos haciendo bien nuestro trabajo”, expresó Méndez en un comunicado.

El periodista remarcó que la labor de la prensa constituye “un servicio” para la ciudadanía, no solo por acercar información relevante, sino también por exponer aquello que determinados sectores pretenden ocultar. En ese sentido, sostuvo que ambas funciones forman parte de los derechos esenciales de las sociedades democráticas y de la vida institucional y comunitaria.

Asimismo, advirtió sobre el contexto político y social en el que se producen estos episodios. “En tiempos donde las más altas autoridades se dedican a denostar y violentar a la prensa, cualquier vulneración a la libertad de producir y acceder a información fiable representa una inquietante degradación de nuestros acuerdos básicos de convivencia”, señaló.

Méndez consideró además que la democracia argentina atraviesa “un oscuro callejón” debido al incumplimiento de las leyes por parte de quienes deben garantizarlas, situación que —afirmó— puede derivar en un deterioro del Estado de derecho.

En el texto, también reflexionó sobre el rol de las redes sociales y las grandes corporaciones tecnológicas en la circulación de contenidos periodísticos. Indicó que, aunque el trabajo periodístico “no comienza ni termina en las redes”, la actual lógica de digitalización y algoritmización de los consumos informativos obliga a los medios a desenvolverse en plataformas administradas por empresas privadas globales “sin coto ni control público alguno”.

Pese a ello, destacó que aún es posible construir comunidad y fortalecer lazos solidarios más allá de las pantallas. En ese marco, invitó a los lectores a seguir la nueva cuenta de Instagram del medio, @erahoraverde, además de acceder a sus contenidos a través de su sitio web y otros canales digitales.

Finalmente, el editor agradeció el acompañamiento de colegas y especialistas que brindaron asesoramiento de manera desinteresada frente a la situación denunciada.