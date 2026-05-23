Villagra lidera tras la primera mitad del Rally en Neuquén

El entrerriano Bonnín terminó octavo y fue el mejor representante de la provincia.

Este sábado se desarrolló la primera etapa del Rally del Petróleo y los Dinosaurios en las localidades de Cutral Có y Plaza Hunicul en Neuquén. La tercera fecha de la temporada contó con amplia participación y con triple representación entrerriana con las presencias de Leandro Bonnín, Victorio Ballay y Nadia Cutro.

Luego del desarrollo de la primera etapa y en una jornada cargada de actividad, los líderes fueron Federico Villagra/Diego Curletto, de Skoda, que terminaron esta etapa luego de 39 minutos, 25 segundos y dos décimas. Con ese resultado además lideran la tabla de RC2.

En el segundo lugar de la Clasificación General se ubicaron Miguel Baldoni/Gustavo Franchello, a dos segundos y seis décimas; mientras que en el tercer lugar quedaron Alejandro Cancio/Diego Cagnotti, a 12 segundos y ocho décimas.

Leandro Bonnín fue el entrerriano más destacado a lo largo de la jornada luego de terminar en la octava posición, séptimo de la categoría RC2 junto a su compañero Javier Taboada. Fuerona demás el mejor Citroën de la prueba.

Victorio Ballay se ubicó 13° junto a Claudio Moreno luego de completar el recorrido a tres minutos, 39 segundos y cinco décimas del mejor registro de la jornada. En su caso es el tercero de la categoría RCMR, detrás de Nicolás González/Gerónimo Bordignon y Rubén Montoro/Ignacio Uez.

En esa misma categoría se encuentra Nadia Cutro, que acabó en el 17° lugar de la general junto a Miguel Recalt, a cinco minutos, 51 segundos y ocho décimas. Dentro de su divisional se ubica actualmente en el sexto puesto.

Desafortunadamente en esta jornada debieron suspender el desarrollo de la Prueba Especial N° 6 debido a que no se encontraba en condiciones de desarrollarse con normalidad. La competencia continuará este domingo a partir de las 8.43, cuando se desarrolle la etapa que conecta la Planta de Gas con la Ruta 17.

Resultados (General) | Rally Argentino | Fecha 3 (en Neuquén)

1°) Federico Villagra/Diego Curletto (Skoda): 39’52”2/10.

2°) Miguel Baldoni/Gustavo Franchello (Skoda): a 2”6/10.

3°) Alejandro Cancio/Diego Cagnotti (Skoda): a 12”8/10.

4°) Augusto D’Agostini/Juan Carrera (Skoda): a 14”.

5°) Diego Miceli/Sergio Daparte (Skoda): a 1’31”9/10.

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8°) Leandro Bonnín/Javier Taboada (Citroën): a 2’29”4/10.

13°) Victorio Ballay/Claudio Moreno (Citroën): a 3’39”5/10.

17°) Nadia Cutro/Miguel Recalt (Toyota): a 5’51”8/10.