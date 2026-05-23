Con la convocatoria definida, Patronato viajó a Santiago del Estero

En la noche del viernes, el plantel profesional de Patronato viajó hacia Santiago del Estero con el fin de enfrentar a Güemes a partir de las 18.30 del domingo. El partido se jugará en el marco de la 15ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, con arbitraje de Bryan Ferreyra. El escenario será el estadio Arturo “Jiya” Miranda.

Tras la victoria por 2-0 ante Chacarita, el Patrón llegó a 17 puntos y quedó a poco de meterse en los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Sin embargo, la victoria ante el Funebrero trajo bajas para los paranaenses: la suspensión de Fernando Evangelista por tres fechas debido a la expulsión en el banco de suplentes, la de Hernán Rivero por lesión y la de Gabriel Díaz por precaución luego de protagonizar un preocupante momento tras un golpe involuntario de Favio Cabral.

Díaz y Rivero son bajas directas para el equipo titular. En sus lugares podrían aparecer Facundo Heredia y Joaquín Barolín, que están en la convocatoria y fueron quienes los reemplazaron durante el juego ante el Tricolor.

Los citados son los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Franco Rivasseau.

-Defensores: Nahuel Genez, Facundo Heredia, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda.

-Mediocampistas: Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés, Marcos Enrique, Alejo Miró, Valentín Pereyra, Augusto Picco y Juan Salas.

-Delanteros: Joaquín Barolín, Ignacio Giacinti, Renzo Reynaga y Franco Soldano.

En la lista reaparecen Nahuel Genez, Marcos Enrique y Renzo Reynaga, que se muestran como opciones para Marcelo Candia en el encuentro ante un rival al que el Patrón nunca venció en la historia.

Si solo se producen las variantes obligadas y no hay otros cambios, el equipo saldría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Facundo Heredia; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Joaquín Barolín.