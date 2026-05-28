Dictaron 60 días de preventiva para los cuatro acusados por el presunto abuso grupal en Feliciano

J.M.R., M.A.G., E.D.B. y J.A.C. fueron enviados a la Unidad Penal N°1 de Paraná luego de que la Justicia de Garantías de Feliciano dictara 60 días de prisión preventiva. Se trata de los cuatro imputados en la causa que investiga el presunto abuso sexual grupal denunciado por una joven de 19 años en San José de Feliciano. El hecho habría ocurrido el domingo.

La resolución fue tomada este jueves durante una audiencia en la que se debatieron los riesgos procesales planteados por las partes, principalmente el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.

La fiscal María Soledad Bordoy había solicitado 90 días de prisión preventiva, mientras que las defensas rechazaron el planteo.

Tras conocerse la decisión, el abogado y exfiscal local Ricardo Temporetti explicó a medios locales: “Se discutieron los riesgos procesales, de peligro de fuga y entorpecimiento a la averiguación de la verdad. La Fiscalía pidió 90 días de prisión preventiva y como defensor me opuse. El juez de Garantías resolvió 60 días de prisión preventiva”.

El letrado confirmó además que presentó una apelación contra la medida. “Interpusimos en el mismo momento un recurso de apelación. El juez lo tuvo por admitido y esta cuestión la tendremos que discutir ante el juez de Apelaciones en Paraná”, indicó.

Temporetti sostuvo también que la causa recién comienza. “Esto es incipiente. La investigación lleva menos de una semana”, afirmó.

Mientras continúa la investigación judicial, los cuatro acusados permanecerán alojados en la Unidad Penal N°1 de Paraná. Entre ellos se encuentra un funcionario policial. Los otros abogados defensores que intervinieron en la audiencia fueron Roberto Alsina, de La Paz, y Enzo Procetti, de Feliciano.