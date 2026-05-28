“Celos y venganza”, una propuesta lírica se presenta en La Hendija

"Celos y Venganza", este viernes a las 20, en La Hendija.

La ciudad de Paraná será escenario de una propuesta diferente dentro del universo de la música lírica con la presentación de “Celos y venganza”, un espectáculo que busca acercar la ópera y el teatro musical a nuevos públicos a través de una puesta escénica innovadora y contemporánea. La propuesta tendrá lugar este viernes a las 20, en La Hendija.

La obra propone un recorrido dramático atravesado por las pasiones humanas, donde los celos, el deseo y la revancha funcionan como eje narrativo de una experiencia que combina interpretación vocal, actuación y puesta teatral. Lejos del formato clásico de concierto lírico tradicional, la propuesta apuesta a una construcción escénica dinámica, con una narrativa integrada y una fuerte impronta actoral.

El espectáculo reunirá fragmentos de reconocidas óperas y piezas del repertorio universal reinterpretadas bajo una mirada moderna, buscando generar una conexión más directa con el público actual. Desde la organización destacan que el objetivo es derribar ciertas barreras asociadas históricamente a la música académica y demostrar que la lírica también puede ser cercana, emocional y accesible.

La iniciativa forma parte de una tendencia creciente dentro de las artes escénicas que intenta renovar los lenguajes de la ópera y ampliar sus audiencias, incorporando recursos teatrales, visuales y narrativos que dialogan con sensibilidades contemporáneas.

En este contexto, “Celos y venganza” se presenta como una experiencia artística integral, donde la música y el drama se potencian mutuamente para construir una obra intensa, atravesada por conflictos universales que siguen vigentes más allá del tiempo y de los géneros musicales.

Los cantantes que forman parte de la obra son Lucrecia Martínez, Micaela Musto, Andrea Wertheimer, Héctor Onetto y Jesús Galliusi; mientras que en el piano se presenta Francisco Broggi.

El evento tendrá lugar el viernes 29 de mayo a las 20, con entradas generales anticipadas a $20.000. Estudiantes y jubilados pagan $16.000, en tanto que menores de 13 años abonan $10.000.

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