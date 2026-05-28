Habrá Futsal de selección en las instalaciones del Parque Berduc

El gimnasio cerrado del Parque Escolar Enrique Berduc será sede de las Eliminatorias de la Región Litoral Sur.

Del 12 al 14 de junio próximo, las renovadas instalaciones del Parque Berduc serán escenario de las Eliminatorias de Selecciones Masculinas y Femeninas de la Región Litoral Sur del Fútbol de Salón.

El certamen contará con la participación de selecciones de ligas de Entre Ríos y Santa Fe. Por el lado de los representativos de la provincia, dirán presente los equipos de La Paz, Santa Elena y Gualeguaychú en la rama masculina y femenina.

Cabe destacar que la competencia es organizada por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cuenta con el acompañamiento de la Liga Paranaense y la Federación Entrerriana de Fútbol.