Básquet: será un fin de semana de definiciones a nivel provincial

BH de Gualeguay, defensor del título, será uno de los protagonistas de las finales U21.

El próximo fin de semana será de definiciones para cuatro torneos organizados por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Se jugarán instancias decisivas en distintas categorías y modalidades, que tendrán como sede Paraná, Concepción del Uruguay y Villaguay.

Con un importante despliegue organizativo, centenares de jugadores, entrenadores y familias serán protagonistas de una agenda que incluirá definiciones provinciales en categorías formativas y la etapa final del circuito 3×3,

La Liga Próximo Masculina U21 define su campeón en Paraná

La Copa de Oro de la Liga Provincial Masculina U21 tendrá como sede a Paraná, con la organización del Centro Juventud Sionista, que será anfitrión del Cuadrangular Final. Junto al conjunto paranaense competirán BH de Gualeguay, actual campeón provincial y defensor del título, Quique Club de Paraná y La Armonía de Colón.

La definición se disputará bajo el formato de todos contra todos durante tres jornadas, en una competencia que promete un alto nivel deportivo y la presencia de varios de los jóvenes talentos más destacados de la provincia.

Concepción del Uruguay recibe la definición de la Liga Masculina de Cadetes

La Histórica será sede de la Copa de Oro de la Liga Provincial Masculina de Cadetes (U15), con Parque Sur como organizador del cuadrangular decisivo. Además del conjunto anfitrión, buscarán el título provincial Estudiantes de Paraná, Atlético Echagüe Club y Sportivo San Salvador, cuatro instituciones con una importante tradición en el desarrollo de las categorías formativas.

Al igual que en la U21, el certamen se desarrollará mediante el sistema de todos contra todos, distribuyéndose en tres jornadas que determinarán al nuevo campeón provincial.

La Liga Provincial Femenina de Mini también tendrá su definición

El básquet femenino también tendrá un lugar destacado dentro de la agenda federativa con la disputa de la Copa de Oro de la Liga Provincial Femenina de Mini, que se llevará a cabo en Concepción del Uruguay. La organización estará a cargo de Tomás de Rocamora, institución que compartirá la definición junto a Parque Sur, Zaninetti y Atlético Villa Elisa.

La competencia representa una de las instancias más importantes del calendario para las categorías de iniciación, promoviendo valores formativos, participación y desarrollo deportivo en las jóvenes jugadoras entrerrianas.

Villaguay será sede de la gran final del 3×3

Por otra parte, la Ciudad de Encuentros albergará el sábado 6 de junio las Finales Provinciales de la modalidad 3×3, una disciplina que continúa creciendo dentro del ámbito federativo.

La definición reunirá a 24 equipos en la categoría Juveniles Masculino y a 12 equipos en Cadetes Femenino, generando una jornada de intensa actividad y gran convocatoria, en los gimnasios de los clubes Huracán, Sarmiento, ADEV y Parque.

El básquet 3×3 se ha consolidado como una alternativa dinámica y atractiva dentro de la estructura competitiva de la FBER, brindando nuevas oportunidades de participación y desarrollo para los clubes de toda la provincia.