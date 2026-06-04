El oficialismo cedió y finalmente se aprobó el pliego de Verónica Michelli

Luego de la puja a cielo abierto en pleno recinto, el oficialismo cedió ante el pedido del interbloque Popular y se consideró el pliego de Verónica Michelli para cubrir la vacante como jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Primero se habilitó con los dos tercios de los legisladores presentes y luego, se aprobó con 44 votos afirmartivos, 18 negativos y 2 abstenciones.

Después de una hora de cuarto intermedio donde los presidentes de bancada dejaron oír los gritos en los pasillos del Senado, Patricia Bullrich comunicó que se logró el consenso para avanzar con el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que fueron dictaminados en las audiencias públicas que se realizaron entre el 13 y el 15 de mayo.

Segundos antes de pasar a votar, la jefa de bancada oficialista explicó que “no se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, y destacó que Michelli “ha hecho méritos hasta llegar a la audiencia”. Luego, anunció su abstención y cerró: “Las personas son únicas e irrepetibles”.

De los 44 votos a favor del pliego de Michelli, 21 fueron de los 25 integrantes del interbloque Popular. Al momento de pulsar, se ausentaron Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.

También lo hicieron la tucumana Beatriz Ávila; la chubutense Edith Terenzi; la salteña Flavia Royón; el correntino Carlos "Camau" Espínola; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia; Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada de Convicción Federal; y 9 de los 10 radicales. La chaqueña Silvana Schneider del bloque radical se abstuvo.

El Pro tuvo dos votos a favor: el del misionero Martín Goërling Lara y el de Victoria Huala. Sin embargo, la chubutense Andrea Cristina se ausentó. Tampoco estuvieron para votar la neuquina Julieta Corroza y la cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas.

En contra votaron 18 de los 21 integrantes de La Libertad Avanza: A la abstención de la jefa de bloque se sumó el voto a favor del formoseño Francisco Paoltroni y la ausencia del cordobés Luis Juez.

El destrabe del pliego en el recinto

Debido a que Juan Carlos Pagotto, en su rol de titular de la Comisión de Acuerdos, comunicó el dictamen de Michelli recién este miércoles 3 de junio -se requieren 7 días para que un despacho llegue al recinto-, el pleno de la Cámara alta avaló su tratamiento con 63 votos a favor y solo 2 en contra.

Minutos antes había ingresado el último expediente enviado desde el Poder Ejecutivo, donde se exigía el retiro del pliego de Michelli. El Gobierno pidió que no avanzara el dictamen ya que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, periodista de LA NACIÓN que viene investigando el Caso $LIBRA.

El lunes por la noche, Patricia Bullrich se diferenció del pedido del Gobierno nacional y comunicó que el Senado debía avanzar con el tratamiento parlamentario. Esa misma noche puso su renuncia a la presidencia del bloque a consideración del presidente Javier Milei, quien no la aceptó. El episodio no cayó bien en la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Después de haber estado en la provincia de Mendoza junto a la vicegobernadora Hebe Casado, Bullrich encabezó la reunión de Labor Parlamentaria, donde, originalmente, se acordó tratar solamente 50 de los 74 pliegos dictaminados, pero sin contar el de Michelli que, en principio, iba a quedar para una supuesta sesión ordinaria del próximo jueves 11 de junio.

Finalmente, el pliego se habilitó sobre tablas, se puso a consideración del Senado y resultó aprobado con el aval de la oposición, los aliados y los bloques dialoguistas. Solamente los integrantes de La Libertad Avanza votaron en contra de Verónica Michelli.

Fuente: Parlamentario.