River alcanzó un acuerdo verbal con Ángel Correa pero debe negociar su llegada con Tigres

El delantero de Tigres de México es otro campeón del mundo que podría jugar en el Millonario.

En el amanecer del mercado de pases, River sigue moviéndose: este jueves alcanzó un acuerdo verbal con Ángel Correa para incorporarlo como refuerzo de jerarquía en el segundo semestre del año, pero todavía deberá negociar con Tigres de México, que pretende una suma elevada para liberar al delantero campeón del mundo.

El club de Núñez avanzó en las conversaciones con el futbolista surgido en San Lorenzo y logró encaminar las condiciones contractuales, con una propuesta a largo plazo y un salario similar al que percibe actualmente en la institución de Monterrey.

Correa, de 31 años, ve con buenos ojos la posibilidad de volver al país después de más de una década en el exterior, tras su extensa etapa en Atlético de Madrid y su posterior llegada al fútbol mexicano.

Sin embargo, la transferencia todavía no está cerrada: Tigres no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras y recién aceptaría iniciar tratativas formales por una cifra cercana a los 14 millones de dólares.

En River, mientras tanto, consideran que ese monto está por encima de lo previsto y prepararían una oferta inicial cercana a los 10 millones, aunque no descartan mejorarla para intentar concretar una incorporación de fuerte impacto.

El atacante viene de ser subcampeón de la Concachampions con el equipo dirigido por Guido Pizarro y mantiene un rendimiento destacado, con 23 goles y 13 asistencias en 54 partidos desde su arribo a México, consigna NA.