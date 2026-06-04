Facu Aquilini y Dani Liva inauguran el ciclo Casa Florecida con una propuesta acústica e íntima

Este sábado 6 de junio a las 21, Casa Grande dará inicio al ciclo cultural Casa Florecida, una propuesta que busca reunir música, encuentro y experiencias artísticas en un ambiente cercano y cálido. La apertura estará a cargo de los músicos Facu Aquilini y Dani Liva, quienes compartirán una noche especial en el espacio ubicado en Andrés Pazos 35, Paraná.

La presentación ofrecerá un recorrido por versiones acústicas de clásicos reconocidos por varias generaciones, combinadas con composiciones propias de Aquilini, en un formato pensado para la escucha atenta y el intercambio con el público. La propuesta invita a disfrutar de canciones, historias y emociones en un clima íntimo, ideal para compartir entre amigos.

La iniciativa marca el comienzo de un nuevo ciclo cultural que apuesta a fortalecer los espacios de encuentro a través de la música en vivo, sumando al atractivo artístico el entorno característico de Casa Grande.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos y las reservas pueden realizarse comunicándose al 3434 050966.