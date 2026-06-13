“No me veía cantando otro himno que no sea el argentino”, dijo Senesi

En la noche estadounidense, Marcos Senesi llegó a Kansas para incorporarse a la concentración de la selección argentina de fútbol. El concordiense, último incorporado a la convocatoria tras la salida por lesión de Leonardo Balerdi, se detuvo para hablar con la prensa en el aeropuerto.

En primer término eligió referirse a Balerdi: “Quería mandarle un abrazo al Flaco. Es una situación difícil para él. Mandarle un abrazo grande y que tenga una pronta recuperación”, deseó el entrerriano para el jugador al que reemplazó en la lista de convocados.

Pese a que quizás los motivos del ingreso a último momento no son los mejores, el concordiense destacó encontrarse contento por la oportunidad y adelantó que tratará de disfrutar su primera experiencia mundialista.

El defensor de 29 años contó que se encontraba entrenando, a la expectativa de lo que pudiera ocurrir. Reconoció que no supo nada sobre la convocatoria hasta último momento y recalcó que se encuentra muy feliz y agradecido.

“Es el sueño que cualquier chico tiene cuando arranca a jugar a la pelota en su barrio y creo que hoy lo estoy cumpliendo”, dijo el jugador que concluyó con un nuevo mensaje en referencia a la oportunidad que priorizó a la selección argentina por encima de la italiana: “Siempre dije que no me veía cantando otro himno que no sea el argentino”.

Llegada

Senesi deberá correr desde atrás. El puesto de zaguero central por izquierda está cubierto por el otro entrerriano que compone la lista: Lisandro Martínez. Sin embargo, ante la lesión de Nicolás Tagliafico que lo obligará a perderse el primer encuentro, cualquier movimiento en el equipo podría abrir una oportunidad al concordiense.

Con tiempo para introducir una variante más, los convocados por Scaloni son los siguientes:

-Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

-Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

-Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Valentín Barco, Nicolás González, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

-Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, José López, Lionel Messi y Nicolás Paz.