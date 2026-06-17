Con paranaenses, Los Pumitas tienen plantel para el Mundial

El paranaense Bautista Lescano será uno de los representantes de la UER en el Mundial Junior.

Con paranaenses en sus filas, el representativo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) tiene todo listo para el Mundial Junior, que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi en Georgia. Tres jugadores de la Unión Entrerriana de Rugby forman parte de la nómina: Basilio Cañas, Bautista Lescano, ambos de Estudiantes, y Franco Marizza, de Rowing.

Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, confirmó un plantel de 30 jugadores para encartar el certamen internacional y los mismos ya concentran en Casa Pumas, en Buenos Aires, estarán allí hasta el próximo viernes.

En lo estrictamente deportivo, la fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes. En esta edición serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente. La final se jugará el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis.

Como novedad, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle, publica Uno.