El posteo de Antonela Roccuzzo tras la noche soñada de Messi ante Argelia

Antonela Roccuzzo junto a sus hijos, en el debut de Argentina.

Antonela Roccuzzo celebró en las redes sociales la gran actuación de Lionel Messi en la victoria 3-0 de la Selección argentina frente a Argelia, en el estreno del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

La empresaria rosarina estuvo presente en el estadio junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para acompañar al capitán argentino en una noche que quedará marcada por el triplete del número 10 y por un nuevo récord en su carrera.

Tras el encuentro disputado en Kansas City, Antonela compartió imágenes y mensajes de apoyo dedicados a Messi, quien fue la gran figura del partido al convertir los tres tantos del campeón del mundo.

Como ocurre habitualmente en los compromisos más importantes de la Selección, la familia del astro argentino ocupó uno de los palcos del estadio y siguió de cerca cada momento del debut mundialista.

La presencia de Antonela y sus hijos ya se transformó en una constante durante las competencias internacionales de Argentina. De hecho, esta es la segunda Copa del Mundo consecutiva en la que los tres chicos acompañan a su padre desde las tribunas.

Ciro, el menor de los hijos del matrimonio, había vivido su primera experiencia mundialista en Qatar 2022 y volvió a estar presente junto a sus hermanos para alentar a Messi en una nueva cita mundial.

Dentro del campo de juego, el capitán argentino tuvo una actuación memorable. Sus tres goles no solo le dieron la victoria al seleccionado nacional, sino que además le permitieron alcanzar una marca histórica entre los máximos artilleros de los Mundiales.

La contundente victoria frente a Argelia representó un comienzo ideal para Argentina en el Grupo J y alimentó la ilusión de defender con éxito el título obtenido en Qatar.

Fuente: Noticias Argentinas.