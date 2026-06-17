Pampita, Duki y Luck Ra: cómo reaccionaron los famosos al triunfo de Argentina sobre Argelia

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 generó millones de reacciones de todos los argentinos y fanáticos de la albiceleste. Tras una contundente goleada de 3 a 0 sobre Argelia, las celebridades argentinas no tardaron en sumarse a la emoción colectiva y en compartir su felicidad por el primer paso en la Copa del Mundo.

Pampita

La modelo argentina estuvo presente en el Estadio Kansas City, junto a Zaira Nara, como partner media oficial. Además, compartió el momento exacto en el que ella y sus amigos reaccionaban al gol de Messi.

Duki

El cantante de trap disfrutó del partido desde la comodidad de su hogar y rodeado de amigos: no dudó en pegar un grito fuerte cuando el equipo de Lionel Scaloni ingresó al Estadio Kansas City.

Bizarrap

El productor musical expresó su admiración por Leo Messi tras su hat trick en su partido debut: "@leomessi inigualable... seguimos".

Luck Ra

Desde la cancha y con la camiseta suplente, el cuartetero se mostró sonriente disfrutando de la previa del partido: "Que el último baile no llegue nunca más".

Marta Fort

La hija de Ricardo Fort también disfrutó del partido dentro de la cancha y presenció el triunfo de la albiceleste: "Aguante Argentina carajo", escribió en sus redes.

Fuente: Noticias Argentinas.