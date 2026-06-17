Automovilismo: la ACTC y el ACA concretaron una histórica reunión

En un movimiento que sacude los cimientos del automovilismo argentino, Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera, y César Carman, máximo mandatario del Automóvil Club Argentino, mantuvieron una reunión clave con el propósito de analizar la situación anual de la actividad y retomar el diálogo institucional entre ambas entidades.

El encuentro representa un hecho de gran relevancia debido al conflicto que desde fines de 2003 enfrentó a los dos organismos con mayor influencia dentro del deporte motor en el país.

Tras la reunión, ambas partes emitieron un comunicado conjunto donde detallaron que intercambiaron opiniones sobre la realidad de la actividad, sus desafíos presentes y las perspectivas futuras.

Con la mirada en 2027

Considerando que la actividad deportiva 2026 se encuentra en pleno desarrollo, y con el claro objetivo de brindar previsibilidad a todos los actores involucrados, las dirigencias acordaron dar un paso fundamental: la conformación de una mesa de trabajo.

Esta mesa estará integrada por representantes de ambas instituciones, quienes analizarán distintas alternativas con una visión de mediano plazo, proyectada directamente hacia la temporada 2027. Las conclusiones y propuestas que surjan de este espacio serán elevadas posteriormente a las autoridades de la ACTC y del ACA para su consideración y eventual implementación.

Cómo se gestó el acercamiento secreto

Este nuevo cónclave se dio luego de encuentros formales e informales en domicilios privados. El 24 de octubre de 2024 se había concretado una reunión en la sede del ACA, la cual contó con la presencia de Daniel Herrero (expresidente de Toyota Argentina y actual CEO de Prestige Auto).

Sin embargo, el último e interconectado eslabón de este acercamiento nació en las entrañas de los boxes del Turismo Carretera. El pasado sábado 9 de mayo, en plena fecha del TC en el autódromo de Termas de Río Hondo, un grupo de propietarios de escuderías solicitó una audiencia con la máxima autoridad de la calle Bogotá. Entre los temas principales que planeaban tratar los empresarios se destacaba, justamente, la resolución del conflicto con la entidad de la Avenida del Libertador.

Fue en ese contexto, en medio de una reunión con Gustavo Lema y Guillermo Ortelli, que el propio Hugo Mazzacane levantó el teléfono y llamó directamente a César Carman para avanzar con el encuentro institucional que finalmente se concretó.