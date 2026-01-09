El BCRA canceló el tramo activado del swap con Estados Unidos con un préstamo de organismos internacionales

El Banco Central confirmó que canceló el tramo activado del swap con el Tesoro de Estados Unidos. Así lo informaron la entidad que conduce Santiago Bausili en un comunicado y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mediante un mensaje en X (ex-Twitter), en el que ratificó que su país ganó “decenas de millones de dólares” por la operación.

De acuerdo con esta información, el BCRA canceló los US$2534 millones que había activado de esta línea especial de hasta US$20.000 millones. Se había creado en octubre de 2025, en el marco de la intervención del gobierno estadounidense en el mercado cambiario local, en un escenario de tensión financiera antes de las elecciones legislativas.

En ese momento, el Tesoro estadounidense anunció que había “comprado pesos” (venta de dólares) a través de una serie de bancos, y luego informó formalmente que se había creado un swap de monedas con el gobierno argentino por hasta US$20.000 millones, a través de su Fondo de Estabilización (Exchange Stabilization Fund, según su nombre en inglés), publicó el diario La Nación.

Luego, las estadísticas oficiales del gobierno estadounidense y del Banco Central argentino reflejaban que se había activado parcialmente esa línea de crédito por unos US$2534,2 millones. Esa operación implicaba que el ESF del Tesoro de Estados Unidos contaba en su activo con pesos por el equivalente a esa cifra. Pero días atrás, el balance del BCRA ya reflejaba la cancelación de esa deuda, que hoy se confirmó formalmente.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos", indica el comunicado difundido hoy por la entidad que conduce Santiago Bausili.

También lo confirmó Bessent en un mensaje en el que planteó que el BCRA “ha reembolsado rápida y completamente” la porción del swap que había utilizado. “De esta manera, el Fondo de Estabilización actualmente no tiene pesos”, agregó el funcionario de Trump, quien enfatizó que “el ESF nunca ha perdido dinero”.

Ni la administración estadounidense ni el BCRA informó cuáles fueron las condiciones financieras ni la tasa de interés involucrada en el swap, ni el costo que implicó para la entidad la activación de ese tramo. De todas maneras, el secretario del Tesoro indicó que su apuesta por el peso generó una ganancia para el ESF: “Nuestro país ha sido reembolsado y hemos generado decenas de millones de dólares en beneficios para los contribuyentes estadounidenses”.

El planteo de Bessent llega luego de la intensa controversia doméstica que se generó en el país y tiene como destinatario a sus propios ciudadanos. Es que la decisión del gobierno de Trump de concretar esta línea de apoyo financiero al gobierno argentino despertó críticas porque, al mismo tiempo, el republicano no lograba acuerdos para cerrar su presupuesto, que derivó en el extenso shutdown de su propia administración.

“El Tesoro utilizó el ESF exactamente de acuerdo con el propósito del Congreso, y nuestras medidas funcionaron precisamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en un momento de crisis caracterizado por una presión aguda, a corto plazo y urgente sobre la liquidez, tanto en lo que respecta al tipo de cambio como a la estabilidad financiera”, agregó Bessent.

Los últimos números del balance del BCRA reflejan este movimiento, con una disminución en el segmento “Otros pasivos” por un monto equivalente al tramo activado del swap con el Tesoro estadounidense, y un incremento por un monto equivalente en el rubro “Obligaciones con organismos internacionales”.

“El acuerdo tanto como los movimientos son confidenciales. Todos esos movimientos quedan reflejados en los balances del BCRA que están disponibles en nuestro sitio web.”, indicaron a este medio fuentes del BCRA, al referirse a la cancelación del tramo activado del swap. La disponibilidad de esta línea, por hasta US$20.000 millones, sigue disponible en las condiciones en las que se anunció, en octubre.

“En el balance del BCRA se refleja que se canceló un pasivo con otro pasivo. Se canceló el swap con el Tesoro y aumenta la cuenta donde siempre están los préstamos del BIS de Suiza”, planteó al diario La Nación el economista Fernando Marull, titular de FMyA, al especular sobre la procedencia de los fondos que el BCRA tomó para devolverle dólares al Tesoro estadounidense.

El BIS (Bank of International Settlements o Banco de Pagos Internacionales) es una entidad creada en Suiza en 1930 que funciona como el ‘banco de los bancos centrales. Entre otras funciones, recibe depósitos y habilita préstamos para estas entidades.

De hecho, en 2024 el BCRA había cancelado un swap de monedas con el BIS que se había activado tiempo atrás, por unos US$3117 millones. “El BCRA podrá recurrir a futuro a pactar líneas de swap con el BIS en la medida que resulte de su conveniencia”, había informado el organismo en ese momento.