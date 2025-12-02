Encuentro comercial de RUS en Salta: balance, proyecciones y cercanía con productores

En el marco del ciclo de reuniones comerciales presenciales que impulsa Presidencia Ejecutiva con los Productores Asesores de Seguros (PAS) y el capital humano de RUS en distintas regiones del país, el viernes 28 de noviembre se desarrolló un nuevo encuentro en el Hotel Alejandro I de la ciudad de Salta.

La actividad, conducida por Teté Coustarot, fue encabezada por el Presidente Ejecutivo de RUS, Juan Carlos Lucio Godoy, quien presentó un balance de la situación comercial de la empresa, su posicionamiento actual en el mercado y las principales líneas estratégicas para los próximos años. Lo acompañaron los miembros del Comité Ejecutivo de Coordinación: Martín Coppa, Sabrina Cabrera, María Ducret, Anabella García y Diego Frontoni, quienes compartieron los avances y desafíos de sus áreas (agro, siniestros, venta digital, negocios corporativos, entre otras), brindando una visión integral del trabajo que se viene realizando.

Durante la jornada, Godoy entregó un reconocimiento a Osvaldo Domingo, de Bodegas Domingo Hermanos, por haber sido el primer cliente de RUS en la provincia de Salta.

Esta reunión se suma a las ya realizadas en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Neuquén (Neuquén), Posadas (Misiones), San Miguel de Tucumán (Tucumán), Córdoba (Córdoba) y Rosario (Santa Fe), consolidando un espacio de cercanía, escucha y planificación conjunta con los actores clave del ecosistema asegurador.

Asimismo, participaron del encuentro Belén Gómez y Silvina Vazón, integrantes del Consejo de Administración, y Luis Morera, Coordinador de Comunicaciones Corporativas.