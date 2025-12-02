Muestra y cierre del ciclo de talleres 2025 de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales realiza la Muestra Anual de Talleres donde los estudiantes y profesores darán cuenta de lo realizado durante el año en todos los espacios ofrecidos en Paraná. Será en dos días diferentes en Alem 450, el martes 2 y el miércoles 3 de diciembre, desde las 19.

La Federación financia directamente hasta tres talleres no sólo en la capital provincial sino en sus centros. Hoy, esta propuesta incluye más de 170 espacios recreativos, deportivos, de estimulación cognitiva y propuestas culturales que ayudan a mantener una vejez activa y saludable.

Cierre de talleres en Paraná: