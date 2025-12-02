Organizan el V Congreso Internacional de Género, Salud y Educación

La Asociación Civil Capacitación y Trabajo organiza el 5to. Congreso Internacional de Género, Salud y Educación. El lema es “Diseños Sociales Pluralistas”. Será el 6 de diciembre de 2025, de 9 a 13 por You Tube. Las disertantes serán Dora Barrancos, Soledad Deza, Julia amore y Diana Maffia.

“En nuestra región y país, es posible verificar desde hace un poco más de una década un movimiento sostenido de transformación cultural orientado a instalar en la agenda pública la igualdad como derecho y la perspectiva de género, educación y salud, como dimensión estructural de intervención en todas las áreas de gobierno y prácticas institucionales”, señalaron desde la organización en Argentina, proyectada a nivel latinoamericano y global.

“Movimiento que fue acompañado con la toma de decisiones en materia jurídica, constituyéndose un entramado potente de leyes que recogen progresivamente los aportes, luchas y demandas de grupos específicos y el reconocimiento de la diversidad”, agregaron.

Mencionaron que “entre estas leyes que habilitan operatorias diferenciadas en el campo del derecho, la salud, la educación y lo laboral encontramos: Ley del Matrimonio Igualitario; Educación Sexual Integral (ESI); Ley Micaela; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Ley de identidad de género, Ley de ILE e IVE, entre otras”.

Desde la organización entendieron que “avanzar en el logro de políticas sustantivas que aseguren y consoliden la lucha por la igualdad de género en el marco de una ciudadanía democrática requiere, por un lado de la construcción de una agenda renovada que reconozca los cambios (sociales, culturales, económicos, tecnológicos), su impacto en el logro de estos propósitos y los desafíos que tales cambios inauguran; por otro, es preciso articular definiciones estatales, resultados de investigaciones realizadas en las universidades y la plena participación de otros actores del campo social ampliado”.

“Cambios y avances que se entraman con un rumbo claramente marcado a nivel mundial por los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Metas globales que regulan y ordenan el avance en materia de igualdad de derechos y de género en todos los ámbitos de la vida social para garantizar la construcción de un mundo mejor para todos. Igualdad de género que, para el campo educativo se expresa como meta asegurar el acceso, recorrido y culminación de trayectorias escolares para niñas, niños y adolescentes, así como el acceso a servicios de salud que aseguren una vida digna”.

Por último, indicaron que “en coincidencia con los diecinueve años de la promulgación de la Ley de Educación Sexual Integral ocurrida un 6 de octubre de 2006, resulta crucial ahondar la transformación iniciada. Para ello, enriquecer los diálogos interdisciplinarios, los debates intersectoriales y los desarrollos teóricos enlazados a la reflexión de experiencias y prácticas institucionales con miras a propiciar respuestas a los desafíos actuales, resultan claves”.

