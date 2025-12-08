Tres proyectos musicales se presentarán en la Casa de la Cultura

La Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura de Entre Ríos anunció que este jueves 11 de diciembre, a las 19:30, se realizará en su sede de Carbó y 9 de Julio, una nueva fecha musical bajo el nombre The Last Dance. La actividad reunirá a los proyectos 145 Máquinas, Panzaverde y My Dirty Vinyls, en una propuesta organizada con el objetivo de acercar al público expresiones locales que recorren distintos lenguajes musicales.

El encuentro será encabezado por 145 Máquinas, un proyecto liderado por Kenneth Johns, cuyas canciones abordan temáticas vinculadas a la vida cotidiana, los vínculos personales, las dificultades habituales del día a día y distintos aspectos de la escena cultural local. Si bien el proyecto cuenta con producciones de estudio, la presentación en vivo se realiza en un formato distinto, ya que se transforma en un power dúo conformado por Johns en voz y guitarra y por Federico Sánchez Schmid en batería y coros. Esta modalidad modifica el sonido original del disco y propone una interpretación más arriesgada en la interacción entre ambos músicos.

También participará Panzaverde, un dúo integrado por Facundo Ludi y Simón Fischbach. El proyecto se caracteriza por el trabajo de guitarras que construyen música instrumental original. De acuerdo con lo informado por la organización, ambos músicos se encuentran desarrollando su primer material discográfico de manera independiente y autogestiva, con la intención de consolidar su identidad sonora y compartirla en distintos escenarios de la región.

La programación se completará con la participación de My Dirty Vinyls, un proyecto de dj que se centra en el rock y sus múltiples vertientes. Sus sets incluyen mezclas que atraviesan géneros como el garage, el hardcore/punk, el rock and roll, el post punk y expresiones alternativas. La propuesta será repasar las referencias clásicas y actuales del género.

La actividad tendrá un costo de $8.000, que se abonará en puerta el mismo día del evento. Para consultas, comunicarse al 343 6223062.