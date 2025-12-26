Largas filas de autos para cruzar a Uruguay por el Puente “San Martín”

Conductores están varados en plena estructura fronteriza entre Argentina y Uruguay. La demora para cruzar alcanza entre 30 y 40 minutos, según confirmó personal de Gendarmería Nacional.

El fenómeno no es nuevo en esta temporada. El 24 de diciembre se había registrado uno de los días más intensos del mes, con filas importantes de argentinos que viajaban para pasar las fiestas o iniciar sus vacaciones en Uruguay, sumados a uruguayos que retornaban a su país para celebrar con sus familias.

Según datos oficiales brindados desde el vecino país, en lo que va de diciembre ya ingresaron 50 mil visitantes a Uruguay por este paso fronterizo que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, evidenciando el tradicional movimiento turístico de fin de año.

Los turistas apuntan contra la demora del lado uruguayo. "Hay lentitud del lado de las casillas orientales", se quejan los viajeros, señalando los trámites migratorios como el principal cuello de botella en el cruce.

Del lado argentino, Gendarmería Nacional desarrolla un operativo de tránsito para ordenar la circulación y anticipar a los viajeros las demoras que enfrentarán.

Personal de la Sección Puerto Unzué ejecuta un dispositivo de seguridad vial en la cabecera argentina del puente con tareas de prevención, seguridad y regulación del tránsito, ante el incremento de vehículos particulares que egresan del país.

Las autoridades anticipan que el domingo podría generarse una situación similar, pero en sentido inverso, con largas filas del lado uruguayo por el retorno masivo de turistas argentinos que regresan tras las fiestas de fin de año.

(Fuente: R2820)