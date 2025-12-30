A 21 años de Cromañón, familiares y sobrevivientes realizan una marcha y una misa por las 194 víctimas

Familiares y sobrevivientes de las víctimas del boliche República de Cromañón realizarán este martes una serie de actividades en conmemoración por los 21 años de la masacre que dejó el saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos.

Fabiana Puebla, una de los tantos jóvenes que asistió al recital de Callejeros el 30 de diciembre de 2004, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que a las 18 se llevará a cabo una misa en la Catedral Metropolitana.

La mujer, quien integra la agrupación “Movimiento Cromañón”, remarcó que a partir de las 19:30 comenzará la marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón, a metros de la estación Once de Septiembre y Plaza Miserere, donde a las 20:30 iniciará el acto en homenaje a los difuntos.

Además, el cantante Sebas Fernández, la cantora Ferni y el grupo Vamos Negrita tocarán música en vivo en Mitre y Ecuador, al tiempo que la organización “No nos cuenten Cromañón” anunció que otros artistas también participarán en las actividades en el estadio Malvinas Argentinas de La Paternal, publicó elDiarioAR.

A 21 años

El 30 de diciembre, a menos de dos minutos de que haya arrancado el show, un fanático prendió una bengala, algo común en los conciertos, y generó que la media sombra, la cual estaba prohibida al tratarse de una tela de plástico inflamable, comience a prenderse fuego de manera instantánea.

El horror se apoderó del lugar. Había más de 4.500 personas en un espacio habilitado para tan solo 1.031 debido a que estaba catalogado como local de baile clase C. Pese a que el fuego se extinguió solo, el humo negro y denso se expandió por todo el boliche y miles de fanáticos, entre niños y adultos, solo esperaban salir a la calle.

De total de fallecidos, 17 de ellos se suicidaron años después ante la desidia del Estado Nacional y la falta de ayuda para acompañar a los sobrevivientes.

En 2007, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos por recibir coimas por parte de dos empresarios.

En agosto de 2008, cuatro años después, solo 15 imputados llegaron al juicio oral entre ellos, Omar Chabán, encargado de República de Cromañón, y Raúl Villarreal, su mano derecha.

Allí los integrantes de Callejeros, Patricio Fontanet, Elio Delgado, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vázquez, Christián Torrejón y Juan Alberto Carbone fueron absueltos.

Sin embargo, en abril de 2011 la Cámara de Casación revocó las absoluciones y encontró a la banda culpable de ser coorganizadores del recital, por lo que se organizó un segundo debate.

El tercer juicio sucedió en 2012 donde se sentaron en el banquillo el dueño del boliche, un comisario, ex funcionarios y el director del Servicio de Seguridad Privada Vicente Rizzo

Por último, el cuarto juicio fue condenado el ex inspector del gobierno porteño Roberto Calderini por haber cobrado coimas para habilitar el boliche.

Por su parte, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra fue destituido de su cargo a través de un juicio político realizado en la Legislatura porteña.