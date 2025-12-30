Se presentó el libro “Inmobiliarios: la construcción de una identidad profesional”

Autoridades del Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, acompañadas por el filósofo, poeta y ensayista Santiago Kovadloff y con la presencia de Armando Pepe, uno de los máximos referentes del sector en el país, presentaron el libro “Inmobiliarios: la construcción de una identidad profesional”, editado por la institución.

El trabajo bibliográfico condensa más de dos décadas de historia del Colegio, desde su creación por ley provincial tomando en cuenta el antecedente que constituyó la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Entre Ríos y teniendo como norte la jerarquización a través de la profesionalización de la actividad. Las memorias anuales constituyeron un insumo básico de esta reseña.

La presentación tuvo lugar en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires.

En su discurso, la presidenta del Colegio, CPI María Paula Armandola hizo un “especial reconocimiento” a Santiago Kovadloff, “una persona que admiro”, y destacó la presencia de Armando Pepe, “dos grandes referentes” en distintos campos que “en sus trayectorias hemos visto que han sabido transformar sobre lo aprendido”, agregó.

Evidenció su satisfacción por poder “plasmar en un libro tantos años de trabajar sobre lo construido, de darle continuidad a lo hecho por personas que estuvieron antes que nosotros, de tomar lo positivo y hacerlo crecer, transformar lo que no veíamos tan positivo, pero siempre ir construyendo”, remarcó.

En ese sentido, explicó que “cada año el Colegio ha aprobado la Memoria y eso ha sido parte del insumo de la redacción de este documento. Del mismo modo -acotó- el recorrido de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Entre Ríos”.

En particular, se detuvo en “el deseo de poder plasmar ese sueño que tuvo el Colegio desde que se creó que era tener una carrera de grado universitaria. A lo largo de los años los distintos consejos directivos que fueron pasando han tenido muy en claro que su bandera era jerarquizar la profesión, que querían tener una carrera de grado. Durante 23 años tuvimos una tecnicatura y en esos 23 años se trabajó para poder mostrar ese requisito inicial soñado. Hoy después de 23 años de trabajo conjunto y con continuidad se pudo tener”, a partir de la sanción de la ley 11.084.

Aludió a la energía, la dedicación, el amor, el trabajo ad honorem, para apuntar que “es una gran característica de las dirigencias que han transitado este Colegio y que le han puesto mucha energía, mucha dedicación para estos logros que están materializados en este libro”.

La CPI Armandola compartió lo que definió parte de la historia de la provincia: “la tarea de un grupo de dirigentes y visionarios que han decidido cambiar una actividad comercial en profesional para poder construir comunidad, brindar un mejor servicio. Estamos hablando de territorio, de vivienda o de ahorro, necesidades básicas en la vida y esta visión de los entrerrianos de construir comunidad es algo que me enorgullece”.

A manera de cierre de su discurso se refirió a un aspecto personal como fue haber iniciado su gestión con dos hijas y finalizarlo también con “mi bebecito varón”, un tercer hijo y sumo lo realizado a nivel institucional para concluir: “me siento plena, contenta, super feliz, sé de dónde vengo, se quién soy, a dónde voy. Eso me enorgullece y se lo deseo a todos”.

Santiago Kovadloff aportó su mirada reflexiva y entre otras expresiones, sostuvo que “La Argentina es un país que necesita ciudadanos, no tenemos ciudadanía tenemos habitantes y no los tenemos porque no tenemos educación política, cívica, de la polis. Las universidades tienen que tener esta función. Querer inscribir esta profesión (del inmobiliario) en el campo de la universidad es aspirar a la posibilidad de que el perfil de los que la ejerzan pueda estar atravesados por el ideal de una identidad superior, la que nace de la cultura y el conocimiento y la interdependencia de los saberes”.

Armando Pepe, en tanto, dijo “esto es un hito” con relación al libro y “haber logrado esa ley (11.084) fue maravilloso” respecto del requisito del título de grado para ejercer la profesión.