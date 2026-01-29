Nuevas entradas a la venta para la Fiesta Nacional del Mate

Ante la alta demanda por acceder al sector preferencial, el Municipio decidió ampliar la capacidad y hay más entradas disponibles a la venta.

La enorme expectativa que viene generando la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate se ha visto reflejada en la venta de tickets para el sector preferencial, una alternativa pensada para quienes buscan vivir el evento cerca del escenario. En este sentido, el Municipio ha decidido ampliar la capacidad y ofrecer nuevas entradas a la venta. Por otra parte, además de la posibilidad de financiación en 3 cuotas sin interés con tarjeta del Banco Entre Ríos, se ha incorporado esa misma alternativa para usuarios del banco Santa Fe.

Las entradas al sector preferencial se encuentran disponibles a través de entradauno.com.

Luego de una edición donde la fiesta colmó el predio con 60.000 personas para el primer día y a 90.000 para el segundo, cabe destacar que el sector preferencial ofrece una ubicación cercana a los artistas sobre el escenario principal Luis "Pacha" Rodríguez, espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos.

La Fiesta del Mate se realizará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y contará con una grilla artística de primer nivel: Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo, Gauchito Club. Además, el Gran Ensable del Paraná y los ganadores del Premate -en total, más de 100 artistas locales y regionales en escena- completan una programación diversa y de alcance nacional.

Cabe destacar que, en parte, la fiesta se solventa con la recaudación de las entradas del sector preferencial y con el aporte de los sponsors del evento, quienes manifiestan de manera constante su interés en participar. En este sentido, adhieren el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná.

Banco Entre Ríos, Banco Hipotecario, Cerveza Quilmes, Nissan Folmer, Vea Supermercados, Farmacias Villegas, Naranja X, Herdero Gin, Clight, Juli Croc, EAL Group, Flecha Bus, Cimes, Paso del Paraná, Rei Verde Yerba Misionera, Almas, Paracima, LEB Entertainment, son algunas de las empresas y entidades que ya se han sumado como patrocinadores. Asimismo, se informa que las empresas y organismos interesados en formar parte del patrocinio de la fiesta pueden solicitar información escribiendo a comercial.fiestadelmate@gmail.com.