Tragedia durante el temporal: un hombre murió arrastrado en su auto por un arroyo

Se produjo este jueves al mediodía un trágico siniestro en la zona de Arroyo Cañada Grande, en inmediaciones de Aldea San Antonio, cercana a Viale, donde un vehículo fue arrastrado hacia el interior de un arroyo desbordado y falleció el conductor.

Según se informó, la fuerte correntada provocada por el diluvio que arreció en la región desde la madrugada de este jueves habría desplazado el rodado, que terminó dentro del cauce. Al arribar al lugar, efectivos policiales junto a Bomberos Voluntarios de Seguí trabajaron para extraer a los ocupantes.

En el interior del utilitario —de color blanco— se encontraba un hombre mayor de edad, quien ya no presentaba signos vitales, confirmaron fuentes policiales al sitio Ahora.com. En tanto, una mujer que iba como acompañante logró salir por sus propios medios.

La tragedia ocurrió en una zona rural distante a unos 15 kilómetros de la ciudad de Viale.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Oro Verde para las actuaciones correspondientes.