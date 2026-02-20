Gabas: "El relato de Colello no tiene ningún tipo de congruencia con la realidad"

Álvaro Gabas, exsecretario de la Producción de Entre Ríos, salió al cruce de las de declaraciones del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, en las que afirmó que “el norte del gobernador es generar empleo privado para lograr el desarrollo de la provincia”.

Al respecto, el exfuncionario sostuvo: "Vuelven a poner en escena un discurso que suena correcto en lo conceptual, pero que no encuentra correlato en la realidad económica y social de Entre Ríos. Porque si el objetivo central de la gestión de Rogelio Frigerio fuera efectivamente la creación de empleo privado, el primer dato a exhibir debería ser la evolución concreta del mercado laboral. Y ahí es donde el relato empieza a hacer agua: no hay evidencia de un proceso sostenido de generación de empleo privado, ni de fortalecimiento del entramado productivo provincial".

En ese marco, remarcó: "Empleo privado no es un slogan. Hablar de empleo privado como motor del desarrollo no es una idea novedosa ni disruptiva. Es, de hecho, un consenso básico en cualquier economía moderna. El problema no es el enunciado, sino la ausencia de resultados. La provincia no muestra: Crecimiento neto del empleo privado formal; expansión significativa de pymes industriales o regionales; mejora en los salarios reales que incentive consumo y actividad".

"El diagnóstico que reduce la informalidad a “rigideces laborales” es, además de incompleto, ideológicamente sesgado. La informalidad crece cuando: No hay actividad, no hay crédito, no hay mercado y no hay horizonte. Plantear reformas laborales sin crecimiento es precarizar en nombre de la eficiencia, no generar empleo genuino", añadió.

Por último, manifestó: "Si el norte del gobierno fuera realmente el empleo privado, la prioridad sería reactivar la economía provincial, fortalecer el mercado interno y sostener el tejido productivo existente. Pero cuando el ajuste es la política central, el empleo privado no es un objetivo: es una excusa discursiva".