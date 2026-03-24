Boeykens: “No se puede estar permanentemente queriendo revisar sentencias, revisar la historia”

El extitular del Registro Único de la Verdad y referente de la Multisectorial de Derechos Humanos, Marcelo Boeykens, convocó a la marcha por los 50 años del golpe militar, esta tarde en Paraná. En declaraciones a ANÁLISIS, planteó: “Hay que aceptar que no hay vuelta atrás con los juicios de verdad, memoria y justicia, que la historia ya está escrita y que no se puede reescribir nuevamente”.

El abogado paranaense, que continúa como querellante en causas por delitos de lesa humanidad por su militancia personal, lamentó la “política de desmantelamiento” llevada a cabo por el Gobierno provincial en el área que, hasta hace unos meses, estaba a su cargo. “Este es un 24 de marzo especial, no solamente porque se conmemoran 50 años de lo que fue la última dictadura cívico-militar, sino también porque se da en un contexto desfavorable a las políticas de derechos humanos, con un gobierno nacional negacionista y un gobierno provincial que parece haberse plegado a estas políticas, con todo lo que fue el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad y la desarticulación de todas las áreas vinculadas a derechos humanos y concretamente a las políticas de verdad, memoria y justicia”, marcó y recordó que tanto él como empleados contratados del Registro Único fueron desvinculados del área, sin sumario ni mayor explicación.

Una muestra de fuerza en el país

Más allá de esa situación puntual en la provincia, destacó que esperan que “el pueblo se vuelque masivamente a las calles, no solamente en nuestra ciudad sino a lo largo y ancho del país, obviamente con Epicentro en Buenos Aires, donde ya vemos las grandes columnas que están marchando hacia Plaza de Mayo, con una gran vigilia anoche en Capital Federal. Estamos muy entusiasmados con esta muestra de fuerza que estamos dando en todo el país”.

Posteriormente convocó a la movilización en Paraná. “Hoy a las 17 nos encontramos, como siempre, en la Plaza Sáenz Peña, en el monumento a las Madres de Amanda Mayor, y vamos a marchar hasta la Plaza Alvear o San Miguel, donde se encuentra la placa también, el primer recordatorio a las víctimas del terrorismo de Estado de la provincia. Pero esta vez, el escenario se va a armar en lo que es el Museo de las Artes. Durante todo el recorrido va a haber distintas intervenciones artísticas. Este año, la verdad que se ha acercado mucha, muchísima gente, muchísimas organizaciones que otros años no han estado. Así que no solamente vamos a tener una Multisectorial unificada, única, sino que también vamos a tener muchas organizaciones que se suman. Y creemos que también va a participar la ciudadanía de manera masiva”.

“La justicia ya habló y ya determinó lo que pasó en nuestro país”

El abogado reflexionó sobre los 50 años del golpe. “Es un número que nos invita a marchar, a seguir reflexionando, y a seguir construyendo memoria. Porque la memoria no es algo estático, sino que hay que seguir construyéndola, porque si no, hay otros que van a pretender construir otra memoria”, apuntó.

“A esos sectores hay que decirles también que la justicia ya ha hablado, la justicia ya ha determinado lo que ha pasado en nuestro país y si realmente quieren dar la vuelta a la página y continuar en la construcción de un país en unidad nacional, hay que aceptar que no hay vuelta atrás con los juicios de verdad, memoria y justicia, que la historia ya está escrita y que no se puede reescribir nuevamente. Esa es la única forma de poder transitar hacia un futuro de unidad nacional, pero no se puede estar permanentemente queriendo revisar sentencias, revisar la historia, revisar o pretender contar otra historia como desde el gobierno nacional se pretende, o desde el propio gobierno provincial. Así que la reflexión es seguir trabajando la memoria, seguir transitando el camino que venimos construyendo desde la vuelta a la democracia a la fecha. Esa es la única forma de garantizar el 'Nunca Más' como consenso democrático construido en aquellos años”.