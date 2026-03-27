Los psiquiatras tampoco avalan la IA para salud mental: “No fuimos convocados ni consultados”

Desde la Asociación de Médicos Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER) se emitió un comunicado acerca de la implementación de una aplicación de inteligencia artificial para consultas de salud mental desarrollada por el Ministerio de Salud de la provincia. En términos similares se expresó previamente el Colegio de Psicólogos.

“En el desarrollo de tecnologías que abordan problemáticas sensibles y complejas como la salud mental debe garantizarse el rigor científico, la adecuación ética y la supervisión profesional”, se indicó desde la entidad.

“Eso requiere necesariamente la participación activa de los colegios y asociaciones profesionales vinculados a la temática”, se añadió.

“Sin embargo -se advirtió- nuestra asociación no ha sido convocada ni consultada en ninguna instancia del proceso de diseño, elaboración o validación de dicha herramienta”.

Más adelante, los psiquiatras entrerrianos manifestaron: “Consideramos que el uso de una herramienta automatizada reduce la consulta a un proceso impersonal y técnico y esto nos preocupa porque está demostrado que la IA no evalúa de manera integral la complejidad de los problemas de salud mental, lo que puede llevar a sugerencias inadecuadas”.

“Recomendamos priorizar siempre la atención personalizada, realizada con profesionales capacitados, que puedan ofrecer una solución empática y ajustada a cada persona”, se expuso luego.

Finalmente, se señaló: “AMPER está comprometida con la promoción de la salud mental y la atención de calidad para todos los entrerrianos. Estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio de Salud para encontrar soluciones efectivas y seguras para la atención en salud mental”.