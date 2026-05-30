Fabio Alberti trae a Peperino Pomoro este jueves a La Vieja Usina

Uno de los personajes más recordados del humor argentino volverá a encontrarse con el público entrerriano. El jueves 4 de junio a las 21, el actor y comediante Fabio Alberti se presentará en La Vieja Usina de Paraná con “Peperino Pomoro: La Apocalipsis Existe”, un espectáculo que recupera la esencia de una figura que trascendió generaciones y se convirtió en un fenómeno de culto.

La propuesta marca el regreso a los escenarios de Peperino Pomoro, el extravagante personaje nacido en el universo de Cha Cha Cha, el emblemático programa que revolucionó el humor televisivo argentino durante la década del noventa. Con su particular mirada del mundo, sus reflexiones disparatadas y su inconfundible estilo, Pomoro vuelve a cobrar vida en una puesta que combina actuación, absurdo y una permanente interacción con el público.

Lejos de ser una simple reposición, el espectáculo actualiza el universo del personaje y lo traslada a un formato teatral donde la improvisación, los juegos de lenguaje y las situaciones inesperadas ocupan un lugar central. La obra se construye como una ceremonia humorística tan caótica como divertida, en la que Alberti despliega todo su talento para transitar entre lo ridículo, lo cotidiano y lo surrealista.

A más de dos décadas de su aparición en televisión, Peperino Pomoro mantiene una vigencia singular. Frases, audios y escenas del personaje continúan circulando en redes sociales y plataformas digitales, donde nuevas generaciones descubren un humor que sigue desafiando las convenciones y escapando de cualquier fórmula tradicional.

La trayectoria de Fabio Alberti está estrechamente ligada a la historia reciente de la comedia argentina. Integrante fundamental de ciclos como Cha Cha Cha y Todo x 2 Pesos, construyó una carrera basada en personajes inolvidables y en una forma de hacer humor que marcó a millones de espectadores.

La función en Paraná, en La Vieja Usina, en Gregoria Matorras 861, se suma a una gira nacional que viene despertando gran interés entre seguidores del actor y amantes del humor absurdo. La cita será en La Vieja Usina, en una noche que promete nostalgia, risas y el reencuentro con uno de los personajes más icónicos de la televisión argentina.

Las entradas pueden adquirirse a través de Gradatickets.com y en Flamingo Bar. Además, hay opciones de financiación en cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.