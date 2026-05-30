El Gobierno quiere aprobar leyes clave durante el Mundial y baja línea para que los diputados no viajen a EEUU

La semana que viene comenzará el debate en comisión en Diputados del denominado Súper RIGI y de la nueva ley de Lobby, que busca transparentar la influencia de los grupos de interés en las decisiones del Estado. En tanto, esperan que lleguen del Senado los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los holdouts.

En la Cámara alta se generó un verdadero cuello de botella porque además se deberán tratar la ley Hojarasca y los cambios a la Ley de Zonas Frías, que llegan con media sanción, y las nuevas iniciativas que envió el Poder Ejecutivo: la reforma de la ley de etiquetado frontal y la nueva ley contra la ludopatía.

De todas formas, en las filas del oficialismo reconocen que hay dos proyectos prioritarios. Por un lado, la reforma política que incluye la derogación de las elecciones primarias (PASO); por otro, el Súper RIGI, que podría dinamizar la llegada de inversiones.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo aclararon que sus diputados no tienen prohibido viajar al Mundial siempre y cuando vuelvan en caso de que haya sesión y si pueden justificarlo patrimonialmente. Sin embargo, algunos legisladores reconocieron que existió un pedido informal para que nadie viaje así no se genera un “ruido innecesario”.

Por otro lado, algunos referentes de LLA argumetan que el hecho de que la atención pública esté enfocada en la Selección Nacional “facilita” conseguir algunos apoyos. Al mismo tiempo, un sector considera que es mejor no perder el tiempo y estirar la racha de victorias legislativas. “Después del Mundial, por cuestiones lógicas, la cosa se va a complicar”, reconocían en referencia al probable distanciamiento de algunos gobernadores que colaboraron con la Casa Rosada pero el año que viene deberán competir por retener sus distritos contra los libertarios. Aunque no todos comparten el diagnóstico: “Va a depender de la economía”, sintetizó una importante diputada.

El denominado Súper RIGI apunta a incentivar proyectos de inversión de más de USD 1.000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

En el oficialismo anticipan que podrán conseguir apoyos de los aliados habituales porque el proyecto tiene el “mismo espíritu” que el RIGI aprobado dentro de la ley Bases. “La lógica es muy simple: es mucho más beneficioso cobrar menos de algo que cobrar mucho de nada, por lo que imponerle una alta carga fiscal a algo que no existe, no trae un beneficio para nadie, mientras que bajarle la carga fiscal puede generar que ese algo existe en primer lugar y nos beneficie a todos en el proceso”, explicó el propio Javier Milei en el Latam Economic Forum.

Sin embargo, la negociación por la eliminación de las PASO no logra sortear las resistencias que mantienen paralizado el proyecto en el Senado desde hace más de un mes. “Viene lento el tema, va a ser un debate largo como el de la reforma laboral”, explicaron fuentes del Ministerio del Interior.

Mientras Diego Santilli multiplica los contactos con los gobernadores -el miércoles pasado se reunió con el catamarqueño Raúl Jalil y con el salteño Gustavo Sáenz-, en el oficialismo gana consenso la idea de sostener las primarias pero eliminar su obligatoriedad, tal como planteó Patricia Bullrich ante la mesa política del Gobierno. Esto destrabaría el apoyo del PRO, la UCR y algunos mandatarios provinciales, algo fundamental para poder conseguir la media sanción en el Senado.

Infobae