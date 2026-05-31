Inflación y bolsillo: qué anticipan las consultoras y qué espera el Gobierno para los próximos meses

La inflación volvió a ubicarse en el centro de la agenda económica. Luego de que abril mostrara una desaceleración al marcar 2,6%, las principales consultoras privadas anticiparon que mayo habría cerrado con una suba de precios aún menor, en una franja que oscila entre el 2% y el 2,5%.

Expectativa en el Gobierno

El dato alimentó las expectativas del equipo económico, que busca consolidar una baja sostenida de la inflación durante el segundo semestre de 2026. Aunque el número oficial recién se conocerá el próximo 11 de junio, cuando el INDEC publique el IPC, en el mercado ya hablan de un posible punto de inflexión.

La desaceleración inflacionaria también se apoyó en algunos factores estacionales y en decisiones oficiales para contener aumentos sensibles, como el caso de los combustibles.

Qué proyectan las consultoras privadas para mayo

-La marcha de los precios.

-La marcha de los precios.

-La mayoría de las mediciones privadas coincidieron en que la inflación de mayo se ubicó por debajo del 2,6% registrado en abril.

Entre las principales proyecciones:

-Eco Go estimó una inflación mensual de 2,2%.

-Equilibra también proyectó un dato en descenso, apenas por encima del 2%.

-Econviews detectó una suba acumulada del 2% en alimentos y bebidas.

-LCG registró aceleración en alimentos durante la tercera semana del mes.

El comportamiento de los alimentos volvió a ser uno de los focos principales. Algunas consultoras detectaron cierta estabilidad en la primera mitad de mayo, aunque luego aparecieron subas puntuales en productos de consumo masivo.

En paralelo, el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación de 2,3% mensual y un 30,5% acumulado para todo 2026.

la desaceleración de la inflación durante el Latam Economic Forum.

Desde el equipo económico reforzaron el mensaje de optimismo sobre la dinámica inflacionaria. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el dato de mayo será “más bajo que el de abril” y sostuvo que la economía comenzó a mostrar señales más sólidas de estabilización.

Riesgo país, consumo y los desafíos que siguen abiertos

El clima financiero también mostró señales positivas. El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos, mientras el mercado siguió de cerca la evolución del dólar, las reservas y el ritmo de la actividad. Sin embargo, advirtieron que todavía persisten desafíos importantes para sostener la tendencia:

-Recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

Evitar nuevos saltos en tarifas y combustibles.

-Consolidar la estabilidad cambiaria.

-Sostener el consumo interno.

Aunque las perspectivas mejoraron respecto de los primeros meses del año, el escenario económico todavía aparece atravesado por tensiones entre la desaceleración de la inflación y la lenta recuperación de la economía real.

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