Reforma previsional: jueces cuestionan diagnósticos, piden datos precisos y rechazan que existan privilegios

El Poder Judicial sostiene que su incidencia en el déficit del sistema previsional es marginal y temen ser señalados falsamente de gozar de privilegios.

La discusión abierta en torno al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos comenzó a generar preocupación dentro del Poder Judicial. Jueces entrerrianos siguen con atención este proyecto y advierten que el Poder Judicial integra el mismo régimen que el resto de la Administración Pública, rechazan que existan privilegios jubilatorios y plantean reparos sobre los alcances de la emergencia propuesta.

Aunque existe coincidencia respecto de la necesidad de analizar la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, distintas voces de la magistratura advierten que el debate corre el riesgo de asentarse sobre diagnósticos equivocados, prejuicios y conceptos que podrían afectar principios institucionales sensibles.

Jueces consultados por ANÁLISIS -que solicitaron reserva de identidad para evitar eventuales interpretaciones de adelantamiento de opinión sobre un tema que podría derivar en planteos judiciales- coincidieron en señalar que uno de los principales problemas del debate es la reiteración de la idea de que el Poder Judicial cuenta con un régimen previsional especial o privilegiado.

“El dato básico que debe quedar claro es que magistrados, funcionarios y empleados judiciales aportan al mismo sistema previsional que el resto de la Administración Pública provincial y realizan sus contribuciones a la misma Caja de Jubilaciones y Pensiones”, explicó una de las fuentes consultadas.

En ese sentido, remarcaron que no existe una “jubilación judicial” separada del sistema general provincial, ni un esquema autónomo administrado por el propio Poder Judicial. Por el contrario, sostienen que la actividad judicial forma parte del régimen previsional común que alcanza a todos los trabajadores estatales entrerrianos.

El peso real del Poder Judicial en el déficit

Otra de las observaciones recurrentes entre los magistrados consultados apunta a la necesidad de dimensionar correctamente cuál es la incidencia real del Poder Judicial en la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Según señalaron, la estructura judicial representa menos del 5% del universo total comprendido por el sistema previsional provincial. “Resulta difícil sostener que el Poder Judicial sea el responsable estructural del déficit cuando su participación en la composición total del sistema es claramente minoritaria”, sostuvo otra de las fuentes.

Los jueces destacan que actualmente el Poder Judicial cuenta con una planta de aproximadamente 2.839 trabajadores distribuidos en toda la provincia y afirman que, pese a la creación de nuevos organismos y dependencias a lo largo de los años, no se produjo una expansión masiva de cargos.

A ello agregan que el Poder Judicial tampoco determina de manera autónoma la totalidad de sus recursos presupuestarios y depende en gran medida de las asignaciones provenientes de Rentas Generales.

Por esa razón, consideran que cualquier diagnóstico serio sobre el déficit previsional debería incorporar un análisis integral que contemple la totalidad del sistema. “Antes de individualizar responsabilidades es necesario observar los números completos: cuántos trabajadores activos aporta cada sector, cuántos jubilados genera, cuál es la masa salarial involucrada, cómo evolucionaron las plantas de personal y cuál es el impacto efectivo de cada régimen en la sustentabilidad general”, resumió uno de los magistrados.

La sustentabilidad y los límites institucionales

Las mayores preocupaciones aparecen, sin embargo, en torno a algunos aspectos conceptuales del proyecto vinculados a la noción de sustentabilidad financiera.

Desde la Justicia existe acuerdo en que la Caja debe ser sostenible en el tiempo. Nadie discute la necesidad de corregir desequilibrios ni de garantizar el pago futuro de jubilaciones y pensiones.

Pero, las fuentes consultadas advierten que esa finalidad no puede transformarse en una categoría tan amplia que habilite consecuencias institucionales sobre otros Poderes del Estado.

Según explican, si la ley terminara vinculando decisiones jurisdiccionales con evaluaciones fiscales o estableciera mecanismos de comunicación o condicionamientos hacia el Poder Ejecutivo como consecuencia de resoluciones judiciales, podría abrirse un escenario de tensión con el principio republicano de división de Poderes.

“La sustentabilidad financiera es un objetivo legítimo, pero no puede derivar en herramientas que generen dudas sobre la independencia funcional de los jueces o sobre la autonomía constitucional del Poder Judicial”, señaló una de las fuentes.

La preocupación radica en que eventuales mecanismos de control o condicionamiento económico podrían ser interpretados como formas indirectas de interferencia entre Poderes, una cuestión particularmente sensible dentro de un sistema democrático y republicano.

La emergencia bajo análisis

Otro de los puntos observados por los magistrados es la declaración de emergencia contemplada en la iniciativa oficial. Desde el Poder Judicial no cuestionan la posibilidad de que existan circunstancias excepcionales que requieran medidas extraordinarias. Sin embargo, sostienen que una emergencia debe estar respaldada por información precisa, verificable y específica.

En esa línea, reclaman conocer con exactitud cómo se compone el déficit de la Caja, cuáles son los sectores que más inciden en él, qué proyecciones financieras existen y por qué las medidas propuestas resultan necesarias, proporcionales y temporales.

Las fuentes recuerdan además que el propio gobierno provincial reconoce que el déficit previsional no es un fenómeno reciente sino una situación que se arrastra desde hace más de dos décadas.

Por ello consideran que la sola invocación de una emergencia no alcanza para justificar delegaciones amplias de facultades o mecanismos excepcionales permanentes.

“Lo extraordinario debe seguir siendo extraordinario. No puede convertirse en una regla estable ni en una habilitación genérica para adoptar decisiones sin controles adecuados”, explicó uno de los jueces.

Participación y debate técnico

Las voces recogidas por ANÁLISIS coinciden en que la discusión previsional debe darse y que el problema financiero de la Caja merece una respuesta institucional. Sin embargo, entienden que cualquier reforma de fondo requiere un proceso amplio de participación, con intervención de todos los sectores involucrados y sustentado en información técnica detallada.

Desde esa perspectiva, consideran que el debate debería evitar simplificaciones que identifiquen al Poder Judicial como un sector privilegiado o como uno de los principales responsables del déficit.

“La función judicial no genera un privilegio previsional. El Poder Judicial integra el mismo régimen que la Administración Pública provincial y sus trabajadores realizan aportes al mismo sistema”, insistieron.

Finalmente, las fuentes subrayaron que la sustentabilidad financiera y el respeto a las instituciones republicanas no son objetivos incompatibles, pero advirtieron que cualquier reforma debe preservar con claridad la independencia de los Poderes del Estado. “La emergencia, si no está suficientemente justificada y delimitada, no puede transformarse en una puerta de ingreso para relaciones de subordinación institucional entre Poderes”, concluyeron.

Mientras la iniciativa comienza su recorrido legislativo, es evidente que la discusión promete trascender el plano estrictamente previsional para adentrarse también en un debate sobre los alcances de la autonomía de los Poderes públicos, los límites de las emergencias y la forma en que debe construirse la sustentabilidad de uno de los sistemas más sensibles del Estado provincial.