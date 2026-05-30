El Palacio San José abrió sus puertas a una experiencia participativa en la Semana de los Museos

En el Palacio San José se realizaron actividades especiales en la Semana de los Museos.

En el marco de la Semana de los Museos, y como parte del proceso de puesta en valor del Palacio San José acordado entre el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura de la Nación, se realizó la propuesta Experiencia Participativa: Historia viva en el Palacio San José, una jornada abierta a la comunidad que invitó a redescubrir uno de los espacios históricos más importantes de la provincia y del país.

Esta agenda se inscribe en una serie de acciones orientadas a recuperar, conservar y proyectar el valor histórico, cultural y turístico del Palacio, considerado un sitio central en la historia entrerriana y en la organización nacional.

La actividad fue impulsada por la Secretaría General de la Gobernación a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, junto a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Palacio San José, con el objetivo de acercar el patrimonio a la ciudadanía desde una experiencia activa, integrando historia, cultura, participación e identidad entrerriana.

"La puesta en valor del Palacio San José forma parte de una decisión del gobernador de recuperar y proyectar espacios que son fundamentales para nuestra identidad entrerriana. Queremos que este patrimonio histórico vuelva a ser vivido, recorrido y apropiado por la ciudadanía, generando propuestas que integren cultura, participación y comunidad", expresó la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, en declaraciones al portal del gobierno de Entre Ríos.

Durante la jornada, vecinos, turistas y familias participaron de recorridos teatralizados por distintos espacios del edificio histórico, intervenciones culturales, propuestas participativas, espacios gastronómicos y actividades vinculadas a la conservación de documentos históricos.

También participaron emprendedores de Manos Entrerrianas, la marca provincial dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, que formaron parte de la feria realizada durante la actividad, aportando identidad productiva local a la propuesta.

Entre las experiencias se destacaron La cocina de la época, una propuesta que recuperó recetas, relatos y escenas vinculadas a la vida cotidiana del período histórico; y Tu momento en el Palacio, una activación orientada a reunir fotos y memorias de la ciudadanía para fortalecer el vínculo entre la comunidad y su patrimonio.

El cierre de la jornada contó con una intervención musical en un espacio no tradicional del Palacio, a cargo de Nicolás Herrera, artista vinculado al folk techno, integrando lenguajes artísticos contemporáneos con la historia y la identidad del lugar.

La propuesta permitió promover la apropiación comunitaria del Palacio San José y reafirmar su valor como patrimonio histórico, cultural y turístico de Entre Ríos.