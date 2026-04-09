Funder lanza el ciclo de políticas públicas “Gobernar con Método”

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga (Funder), invita al Ciclo de Políticas Públicas “Gobernar con Método”.

La propuesta está dirigida a “funcionarios de gestión, equipos técnicos y ciudadanía interesada”.

Según la información dada a conocer desde la Fundación, el ciclo está orientado a “fortalecer capacidades y mejorar los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas”.

La inscripción podrá realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/DEgtSGPXcCqsvu1i6