Brasil: un estudiante entró armado a una escuela, mató a dos empleados y dejó a varios compañeros herido

Un ataque armado dentro del Instituto São José, en Rio Branco, en el estado brasileño de Acre, dejó dos empleados muertos y estudiantes heridos. La policía confirmó que un estudiante entró armado a la escuela y que el arma pertenecía a su padrastro. El hombre fue detenido por la Policía Militar de Acre, informó el medio g1Globo.

Las ambulancias del Servicio Móvil de Emergencias se encuentran en la escuela atendiendo a las víctimas. Equipos de la Policía Militar y Civil, incluyendo la División de Homicidios y Protección Personal, y el Instituto Médico Forense están presentes en el lugar.

Según los testimonios de los supervivientes, los estudiantes estaban muy asustados durante el ataque, se tiraron al suelo e intentaron atrincherarse con sillas.

En declaraciones a Rede Amazônica Acre, el comandante del BOPE (Batallón de Operaciones Especiales de la Policía), coronel Felipe Russo, afirmó que los dos fallecidos eran inspectores escolares. Según el coronel, ningún estudiante resultó gravemente herido.

Según el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía, el sospechoso del ataque es un estudiante de 13 años de la escuela y fue detenido. El coronel confirmó que la Policía Militar identificó a otros estudiantes que supuestamente tenían conocimiento del ataque.

"Los estudiantes que tenían conocimiento de este hecho y que, de alguna manera, contribuyeron a que ocurriera, ya han sido identificados, y la Policía Militar los encontrará pronto", recalcó.

El coronel confirmó haber encontrado varios casquillos y cargadores del arma en el suelo. El comandante también indicó que los cuerpos de las oficiales fallecidas fueron hallados en el pasillo.

"No puedo precisar cuántos disparos efectuó. Los agentes yacían en el suelo; al parecer, recibieron disparos frontales. Solo lo sabremos con certeza cuando el equipo forense realice su investigación", añadió.

"Un estudiante recibió un disparo en la pierna. Un adulto también resultó herido. Lamentablemente, dos miembros del personal fallecieron. Según la información disponible, un estudiante de 13 años tomó el arma de su padrastro, llegó y efectuó los disparos. Los disparos ocurrieron en un pasillo que conduce a la oficina del director. No tenía acceso a las aulas", confirmó el coronel.