Anticipan un fin de semana con probabilidad de lluvias en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó su pronóstico de inestabilidades para el fin de semana en Entre Ríos. Se indican eventuales chaparrones y lluvias aisladas a partir del sábado a la tarde noche y durante la jornada del domingo.

De acuerdo al pronóstico, se prevé una leve suba de temperaturas a partir de este jueves, con máximas que alcanzarán los 19 y 20 grados. En tanto, el domingo podría registrarse una pequeña merma de los valores térmicos, que se reforzará la semana próxima.

En qué zonas prevén lluvias

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá indican posibles tormentas aisladas el sábado a la tarde noche y chaparrones para el domingo.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, indican cielo mayormente nublado para el sábado y posibles chaparrones para todo el domingo.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se pronostican eventuales chaparrones para el sábado de tarde y noche, además de inestabilidades durante todo el domingo.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian chaparrones para el sábado a la tarde y la noche y también inestabilidades durante el domingo.